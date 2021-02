Jet privati con il proprio logo: il nuovo servizio di Luxury Private Group

La società di Real Estate di alta gamma e di concierge di lusso lancia un nuovo servizio di aerei brandizzati in partnership con Leader Jet

Cresce la domanda per i viaggi in jet privato, complice, soprattutto, la pandemia globale che da un anno a questa parte ha obbligati tutti a fermarsi. Chi deve viaggiare, tuttavia, lo fa sempre di più in modo privato.

Per far fronte alle grandi richieste di un mercato in via di espansione, Luxury Private Group, società di Real Estate di alta gamma e di concierge di lusso lancia “Your charter Jet branded with your logo” (Il tuo jet privato con il tuo logo) insieme a LeaderJet, compagnia leader nel settore degli aerei privati. Un servizio “su misura” di aerei Falcon brandizzati con un carnet di voli, che parte da 90 mila euro. Sostanzialmente, è come avere un jet privato senza i costi di gestione.

Giuseppe Barboni, CEO della società, sta rivoluzionando il mondo dei servizi di lusso. Questo progetto si inserisce all’interno di una strategia più ampia che punta a portare il gruppo alla quotazione. La società, con una nuova filiale in Medio Oriente, che si aggiunge a quelle di Capri, Venezia, Stati Uniti, Est Europa, Francia, Ibiza e Formentera, ha come ambassador personaggi importanti del mondo del cinema, dello spettacolo e dello sport, come il calciatore Luca Toni e il produttore cinematografico Andrea Iervolino.

Questo nuovo servizio punta a offrire ai propri clienti il massimo dell’eccellenza. “Utilizzavo questi servizi per me, poi ho visto un’enorme carenza soprattutto tra una località ed un’altra e mi sono chiesto se potevo farlo meglio.

Quindi abbiamo chiuso partnerships con i migliori nei settori dello yachting, dell’aviazione privata e della sicurezza e, grazie al mio know how militare e di vendita, gli abbiamo dato un taglio estremamente professionale, industrializzato e competitivo dal punto di vista economico”, spiega Giuseppe Barboni. “Il lusso vero”, aggiunge, “è qualità e comfort”.

Per più informazioni: www.luxuryprivategroup.com.

Giuseppe Barboni, CEO di Luxury Private Group