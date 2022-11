In occasione del World Business Forum 2022, tenutosi a Milano l’8 e 9 novembre 2022, abbiamo intervistato Jesus Cochegrus, Consumer Experience Specialist. Cochegrus sostiene che per soddisfare i clienti di oggi, che vivono in un ambiente di trasformazione digitale, scelte abbondanti e tanti megatrend, bisogna istaurare due tipi di relazioni con i clienti:

“La relazione funzionale e oggettiva, quella che appartiene al mondo reale, cioè tutto ciò che sono i nostri prodotti e le nostre opzioni per i clienti. Ma oltre questa abbiamo anche una relazione emotiva e mentale con i nostri clienti, si tratta di una relazione soggettiva, si tratta di un fenomeno intangibile, ci colleghiamo con le società perché quello che raccontiamo è come cambia la vita del consumatore dopo aver utilizzato i nostri servizi e dopo aver acquistato i nostri prodotti. Qualora una società riuscisse ad istaurare questo tipo di relazione con i propri clienti riuscirà ad avere successo.”

Qui potete visionare l’intera intervista con Jesus Cochegrus. Buona visione!