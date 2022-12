Italiani stringono la cinghia per il Cenone di Natale, spesa in calo del 5-6%

Gli italiani stringono la cinghia per il Cenone di Natale 2022. La scarsa fiducia nel futuro, la diminuzione del potere di acquisto e una maggiore attenzione agli sprechi hanno causato una flessione del 5-6% della spesa per i prodotti che tradizionalmente arrivano nella tavola degli italiani alla vigilia e a Natale. Ad evidenziarlo è l’Osservatorio nazionale di Italmercati, la rete dei mercati all’ingrosso, luoghi in cui si forma il prezzo dei prodotti destinati ai supermercati e ristoranti.