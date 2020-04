Italiani riscoprono Made in Italy: nell’emergenza otto su dieci comprano solo prodotti nazionali

In una fase di grande difficoltà economica legata all’emergenza Covid-19, gli italiani optano per la “spesa autarchica”: otto italiani su dieci considerano importante acquistare solo prodotti made in Italy per sostenere la nostra economia .

È quanto emerge da un sondaggio condotto dall’Osservatorio Coronavirus, nato dalla collaborazione tra Swg e Area Studi Legacoop, per testare opinioni e percezioni della popolazione di fronte ai problemi determinati dall’emergenza in corso.

Nel dettaglio, l’importanza dell’acquisto di soli prodotti made in Italy è stata espressa dall’82% del campione, con la percentuale più alta (86%) registrata nel ceto medio, seguito a ruota dal ceto medio-basso (82%) e, a maggiore distanza, dal ‘ceto popolare’ (72%).

“La richiesta di sostegno ai prodotti delle filiere del made in Italy che sale dall’opinione pubblica è univoca – ha commentato il presidente di Legacoop, Mauro Lusetti – in questa fase di emergenza drammatica è evidente che i cittadini, che sono sia consumatori sia lavoratori, percepiscono il rischio di un arretramento del Paese ma pure le possibili risposte. Le nostre sensazioni al riguardo erano corrette, e anche per andare incontro a questo sentiment stiamo predisponendo proposte concrete a sostegno delle produzioni e delle filiere nazionali”.

Le cooperative in prima linea nell’affrontare l’emergenza

Pensando al mondo cooperativo, il sondaggio affronta un tema che potrebbe interessare molti nel futuro. È stato chiesto se, di fronte all’eventualità di chiusura dell’azienda nella quale lavorano a seguito della crisi in atto, gli intervistati fossero interessati a farla rinascere costituendo una cooperativa con i colleghi di lavoro, ovvero ricorrendo alla modalità del workers buyout. In questo caso, le risposte delineano una netta divisione delle opinioni tra chi (il 36%) si dice molto o abbastanza interessato e chi invece (il 30%) dichiara di essere poco o per niente interessato.

Le percentuali più alte tra chi è interessato si registrano al Sud (44%) e al Nordest (41%), mentre è il Centro (37%) a guidare la classifica dei non interessati.