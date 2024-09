Italian Football Cup, dal modello Champions al trionfo nazionale

Un torneo di calcio (a 11, ndr) nazionale pensato per i ragazzi delle scuole superiori nostrane, costruito sul prestigioso modello della Champions League e che continua a crescere in maniera costante anno dopo anno. A raccontare i dettagli di un’iniziativa interessante e ambiziosa, facilmente estendibile anche al mondo finanziario, è Ludovico Lombardo, presidente dell’Italian Footaball Cup.

“Il nostro obiettivo è continuare a crescere e strutturarci per approdare in un numero sempre maggiore di città. L’entusiasmo dei ragazzi è esploso e ci sta facendo arrivare in tutta Italia, il tifo negli stadi alle partite è di fatti uno degli elementi più belli che ha fatto moltiplicare l’entusiasmo attorno a questo progetto”.