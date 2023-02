La sedicesima edizione dell’Italian Certificate Awards (ICA) è andata in scena ieri sera nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte, in Piazza Affari a Milano. Un appuntamento che ha visto la premiazione dei migliori certificati, Eemittenti e reti distributrici del 2022 e che arriva a margine di un anno che ha visto il segmento dei certificati crescere e arricchirsi di tante novità sia a livello di sottostanti che di strutture.

Cosa sono gli Italian Certificate Awards

La cerimonia organizzata da Triboo e Certificati e Derivati e che ha visto Borsa Italiana come sponsor e Wall Street Italia come media partner, ha visto il ritorno alla modalità in presenza al 100% e ha confermato il forte interesse per il mondo dei certificati da parte degli addetti ai lavori.

Le categorie di premio assegnate nel corso degli Awards 2022 sono state 18, alle quali si è arrivati, come da tradizione, in base ai risultati delle votazioni del pubblico, che si è tenuta online e una giuria di esperti.

L’importanza dei certificati

L’appuntamento si è confermato ancora una volta come il più importante dell’anno per l’industria dei certificati ed è stato fondamentale l’apporto del pubblico dei lettori di Certificate Journal e di tutti gli investitori e appassionati, chiamati ad esprimere la propria preferenza e contribuire all’assegnazione dei premi finali.

Per la conquista dei riconoscimenti nelle 18 categorie di premio, ispirate alla classificazione ACEPI ed EUSIPA, e il Premio Speciale Wall Street Italia, erano in gara gli intermediari finanziari che hanno saputo proporre gli strumenti d’investimento migliori o più originali. Ecco tutti i vincitori:

EMITTENTE DELL’ANNO

1) UniCredit

2) Marex

3) BNP Paribas

CERTIFICATO DELL’ANNO

1) BNP Paribas

2) Marex

3) UniCredit

MIGLIOR CERTIFICATO YIELD ENHANCEMENT

1) Leonteq

2) Banca Akros

3) Marex

PREMIO ALLA CAPACITA’ DI INNOVAZIONE

1) BNP Paribas

2) Mediobanca

3) Marex

MIGLIOR EMITTENTE A CAPITALE PROTETTO – DIRECT LISTING

1) Smartetn

2) Leonteq

3) BNP Paribas

MIGLIOR EMITTENTE A CAPITALE PROTETTO – PUBLIC OFFER

1) Intesa Sanpaolo

2) Banca Akros

3) UniCredit

MIGLIOR EMITTENTE A CAPITALE PROTETTO CONDIZIONATO – DIRECT LISTING

1) Leonteq

2) UniCredit

3) Vontobel

MIGLIOR EMITTENTE A CAPITALE PROTETTO CONDIZIONATO – PUBLIC OFFER

1) Intesa Sanpaolo

2) BNP Paribas

3) Goldman Sachs

MIGLIOR EMITTENTE A CAPITALE NON PROTETTO – DIRECT LISTING

1) Vontobel

2) Smartetn

3) Leonteq

MIGLIOR EMITTENTE A CAPITALE NON PROTETTO – PUBLIC OFFER

1) Société générale

2) Credit Suisse

3) Smartetn

MIGLIOR EMITTENTE A LEVA FISSA

1) Société générale

2) Vontobel

3) UniCredit

MIGLIOR EMITTENTE A LEVA DINAMICA

1) BNP Paribas

2) UniCredit

3) Vontobel

MIGLIOR CERTIFICATO ESG

1) Banca Akros

2) Vontobel

3) BNP Paribas

PREMIO SPECIALE BEST BROKER ON-LINE

1) IG

2) Fineco

3) WeBank

PREMIO SPECIALE BEST DISTRIBUTION NETWORK RETI BANCARIE

1) Banco BPM

2) UniCredit

3) CheBanca!

PREMIO SPECIALE BEST DISTRIBUTION NETWORK RETI PRIVATE

1) Banca Generali

2) UniCredit

3) Mediobanca

PREMIO SPECIALE WALL STREET ITALIA

1) Goldman Sachs

PREMIO SPECIALE CERTIFICATE JOURNAL

1) Vontobel

2) BNP Paribas

3) Marex