Italian Certificate Awards, le interviste dell’edizione 2021 (VIDEO)

Come vi abbiamo raccontato ieri, nella serata del 18 gennaio sono andati in scena a Milano gli Italian Certificate Awards 2021, un’occasione in cui sono stati assegnati ben 13 premi ai più meritevoli intermediari del segmento italiano dei certificati.

La cerimonia organizzata da Triboo e Certificati e Derivati e che ha visto Borsa Italiana come sponsor e Wall Street Italia come media partner, si è svolto in modalità ibrida (dal vivo e online) e ha confermato il forte interesse per il mondo dei certificati.

Ica, il commento dei vincitori

A margine dell’evento abbiamo intervistato i vincitori nelle diverse categorie di premio, per cogliere un loro commento a caldo sui risultati raggiunti e sugli obiettivi che si pongono per il 2022.

In questa playlist, troverete tutti i video delle singole interviste realizzate per l’occasione. Buon ascolto.