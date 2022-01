Ica 2021: a SocGén il premio Miglior Certificato a Leva (VIDEO)

Si è svolta il 18 gennaio, in modalità ibrida (sia online e sia in presenza), la cerimonia di premiazione dei migliori Certificati, Emittenti e Reti distributrici del 2021 per la quindicesima edizione dell’Italian Certificate Awards (ICA).

La cerimonia organizzata da Triboo e Certificati e Derivati e che ha visto Borsa Italiana come sponsor e Wall Street Italia come media partner ha confermato il forte interesse per il mondo dei certificati.

Italian Certificate Awards: le motivazioni del premio

Per questa edizione degli Italian Certificate Awards sono state 13 le categorie di premi, il Premio al Miglior Certificato a Leva è andato al “LEVA FISSA 7X SHORT di Société Générale Isin DE000SF2M914. Il Leva Fissa -7x emesso da Société Générale prevede la replica in leva fissa con moltiplicatore 7 delle performance ribassiste del 10Y US Treasury Futures. Dall’emissione realizza una performance superiore al 10%”.

Nel video a seguire André Cipolla, Head of Marketing Italy di Société Générale, ha spiegato che sicuramente ciò che ha permesso di vincere il primo è stata la capacità di interpretare al meglio con questo certificato un mercato particolare come quello degli ultimi mesi. Ascoltiamo le sue parole.