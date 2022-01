Italian Certificate Awards 2021: a BNP Paribas il premio Emittente dell’anno (VIDEO)

Il premio Emittente dell’Anno è andato a BNP Paribas, a commentare l’importante successo ottenuto agli ICA 2021 è stato Andrea Magnani.

Si è svolta il 18 gennaio, in modalità ibrida (sia online e sia in presenza), la cerimonia di premiazione dei migliori Certificati, Emittenti e Reti distributrici del 2021 per la quindicesima edizione dell’Italian Certificate Awards (ICA).

La cerimonia organizzata da Triboo e Certificati e Derivati e che ha visto Borsa Italiana come sponsor e Wall Street Italia come media partner ha confermato il forte interesse per il mondo dei certificati.

Italian Certificate Awards: le motivazioni del premio

Per questa edizione degli Italian Certificate Awards sono state 13 le categorie di premi, quello di emittente dell’anno è andato a BNP Paribas. In particolare, l’istituto ha emesso nel Periodo di Valutazione oltre 3750 certificati , di cui circa 3000 a leva dinamica e i restanti su circa 20 payoff differenti, tra Bonus, Athena, Cash Collect con coupon fisso, Maxi Coupon, Airbag, One Star, Step Down, Double Maxi, Recovery. Straordinaria l’offerta in termini di sottostanti, tra indici, valute, materie prime e azioni, in diversi casi coperte sul mercato italiano solo da emissioni di BNP Paribas.

Nel video a seguire, Andrea Magnani, Head of Distribution Italia di BNP Paribas, ha spiegato come l’impegno e il lavoro di squadra abbiano giocato un ruolo fondamentale nel successo di quest’anno. Ascoltiamo le sue parole.