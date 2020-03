“Italia, bellezza da condividere”: lo spot con il bello del nostro Paese (VIDEO)

Sessanta secondi forse non bastano ma sicuramente danno un’idea di quanto l’Italia sia uno dei paesi più attraenti al mondo. Dal Nord al Sud, lo Stivale è ricco di storia, tradizioni, arte e cultura e qualche scorcio si vede da un video postato da Visit Italy.

Si intitola “Italia, bellezza da condividere” il video lanciato sui social della guida on line sull’Italia in cui vengono raccontate le sensazioni vissute dai viaggiatori e condivise da loro stessi su Instagram. Un video condiviso da moltissime persone per sostenere il nostro paese in un momento difficile come quello odierno, alle prese con l’emergenza dal coronavirus.