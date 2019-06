Isa: la pagella fiscale online per professionisti e imprese

Via gli studi di settore, partono ufficialmente le pagelle fiscali per imprese e professionisti. È online in versione definitiva sul sito dell‘Agenzia delle Entrate “Il tuo Isa”, il software che permette a imprese e professionisti di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale.

Gli Isa sono gli indici di affidabilità fiscale che sostituiscono gli studi di settore e i parametri e riguardano varie attività economiche dei comparti agricoltura, manifattura, commercio, servizi e professioni. Con l’istituzione degli Indici sintetici di affidabilità, l’Agenzia delle Entrate vuole favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili. Come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nel dettaglio, gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti . Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.

Il programma che consente di calcolare l’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli Isa approvati è disponibile sul sito internet dell’Agenzia, al percorso Home – Schede – Dichiarazioni – ISA (Indici sintetici di affidabilità). Una volta scaricato, il software consente di effettuare una serie di operazioni come:

caricare i dati forniti dall’Agenzia delle entrate,

creare una nuova posizione (o aprire una posizione precedentemente salvata),

inserire i dati necessari per il calcolo

preparare la posizione da allegare alla dichiarazione dei redditi.

I dati forniti dall’Agenzia potranno poi essere consultati tramite il cassetto fiscale. Una volta valorizzati i quadri, l’applicazione fornisce un riscontro trasparente – espresso con un punteggio da 1 a 10 – sul livello di affidabilità raggiunto. Per il periodo d’imposta 2018 viene attribuito un grado di affidabilità fiscale espresso in una scala che varia da 1 a 10, mentre per le imprese e i professionisti che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 è previsto l’esonero.