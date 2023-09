iPhone, ogni quanto cambiarlo? I fattori da considerare

Con la presentazione dei nuovi iPhone 15 alle porte, in molti stanno pensando di sostituire il proprio iPhone con il modello appena presentato. In un mondo poi in cui l’innovazione tecnologica e il consumismo avanzano a un ritmo senza precedenti, è forte la tentazione di sostituire il proprio iPhone ogni volta che viene lanciato un nuovo modello.

Ma è davvero necessario farlo? Negli ultimi anni, i prezzi dei telefono (soprattutto quelli di marca Apple) sono aumentati vertiginosamente e in molti, prima di acquistare un nuovo telefono, ci pensano bene. Con questo articolo, esaminiamo i fattori chiave da valutare prima di decidere di sostituire l’iPhone, inclusi gli aspetti economici e di funzionalità del tuo telefono.

Fattori da considerare prima di cambiare il proprio iPhone

Quando si valuta l’opportunità di acquistare un nuovo iPhone, ci sono diversi elementi da tenere in considerazione.

La durata della batteria

Forse uno degli elementi principali da considerare, è importante valutare la durata della batteria del tuo attuale iPhone. Man mano che il telefono invecchia, la batteria si scarica più velocemente. Anche fattori temporanei, come temperature molto fredde o molto calde possono rovinare la batteria e ridurre la sua durata. Se quindi non riesci più a trascorrere tanto tempo sul telefono, comprarne uno nuovo potrebbe essere la soluzione migliore. Se invece ricevi ancora nuovi aggiornamenti del sistema operativo iOS e non desideri acquistare un nuovo telefono, potresti prendere in considerazione la possibilità di sostituire solo la batteria. Farlo costerà molto meno di prendere un telefono nuovo.

Il costo del nuovo telefono

Altro aspetto da considerare è il costo del nuovo iPhone. I nuovi modelli al momento dell’uscita possono avere un prezzo davvero elevato, pertanto è consigliabile verificare che il tuo budget possa sostenere questa spesa. È importante anche valutare e analizzare e nuove funzionalità offerte dal nuovo modello, per giustificare l’acquisto.

L’età del tuo attuale iPhone

Un altro fattore da tenere presente è l’età del tuo attuale iPhone. Se possiedi il dispositivo da diversi anni, potrebbe mostrare segni di usura e rallentamento delle prestazioni. In questo caso, passare a un nuovo modello può essere vantaggioso, poiché otterrai un dispositivo con prestazioni migliorate e una durata della batteria più lunga. La maggior parte degli smartphone di fascia media e alta venduti negli ultimi anni possono funzionare in maniera egregia per almeno tre anni e più, se non ha problemi di vario tipo. Pertanto, se vi ritrovate ancora all’interno di questo arco temporale, non è necessario acquistare un nuovo iPhone e potete continuare a utilizzare il vostro modello attuale.

Come si usa il telefono

Le abitudini che ognuno di noi ha con il telefono sono un elemento essenziale da considerare prima di comprarne un altro. Se per esempio si usa l’iPhone principalmente per compiti basilari come messaggi, chiamate e navigazione web e continua a funzionare bene, si potrebbe non avere la necessità di comprarne uno nuovo con la stessa frequenza. Tuttavia, se si utilizza il dispositivo per attività più avanzate come giochi o editing video, allora potrebbe essere opportuno considerare un modello con una maggiore potenza di elaborazione e una capacità di archiviazione superiore.

Le ultime funzionalità

I nuovi modelli di iPhone solitamente presentano una serie di nuove funzionalità e miglioramenti. Questi possono includere aggiornamenti alla fotocamera, al processore, alla durata della batteria, nonché modifiche al design, alle dimensioni dello schermo e alla gamma di colori disponibili. Se queste nuove funzionalità sono rilevanti per le tue esigenze, può essere una buona scelta l’upgrade a un nuovo modello.

Spazio nel telefono

Un altro motivo per cui potrebbe essere il momento di sostituire il tuo iPhone è la ricerca costante di spazio di archiviazione. Se si ha difficoltà a inserire tutte le app, foto e video sul tuo telefono, si potrebbe voler passare a un modello di iPhone più recente dotato di più spazio di archiviazione integrato. Tuttavia, Apple consente anche agli utenti iPhone di aumentare il proprio spazio di archiviazione su iCloud, quindi se si vuole avere più spazio per foto, video, e-mail e altro, prima di prendere un telefono nuovo si potrebbe prendere in considerazione l’idea archiviare tutto sul Cloud.

Quanto tempo gli utenti tengono l’iPhone: i dati del CIRP

Ma per sapere quanto gli utenti cambiano il loro iPhone, viene in nostro aiuto il CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), azienda di ricerca di mercato statunitense che si concentra sull’analisi del comportamento dei consumatori e delle tendenze del mercato. Con iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, Apple ha raggiunto un prezzo medio molto elevato e la stessa cosa toccherà all’iPhone 15. Anche per questo motivo, gli utenti stanno mantenendo il proprio device più tempo di prima. Secondo il CIRP, la tendenza degli utenti è quella di tenersi i loro iPhone mediamente per più tempo rispetto al passato, cosa che potrebbe portare, nel lungo periodo, ad un progressivo rallentamento della domanda per i nuovi modelli. Infatti, dal 2019 al 2021 sono stati sempre di più gli utenti che Apple hanno tenuto maggiormente i loro iPhone, con un 34% che ne possedeva uno da tre anni o più.

Questa tendenza sembrava essersi invertita nel corso del 2022, ma i dati più recenti, quelli relativi a marzo del 2023, mostrano che la maggior parte degli utenti è tornata a cambiare meno spesso il proprio iPhone, raggiungendo nuovamente un periodo di 2/3 anni o più. Secondo il rapporto, questa tendenza potrebbe essere stati influenzata da diversi fattori, tra cui gli acquisti indotti dalla pandemia.