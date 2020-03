iorestoacasa, al via la campagna fondi per sostenere la Protezione Civile

Il crowfunding si mette in gioco per la lotta contro il COVID-19. Starteed, Walliance e Oval grazie al supporto di Save the Planet si sono attivate per aiutare a contrastare l’emergenza coronavirus attraverso la raccolta di fondi in crowdfunding. Obiettivo: raccogliere donazioni che verranno interamente devolute alla Protezione Civile, su indicazioni di destinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“#ioRestoaCasa è il messaggio che in questi giorni dobbiamo trasmettere: divulghiamo questo hashtag, facciamolo nostro, sollecitiamo tutti a rimanere a casa per evitare il dilagarsi del contagio. E mentre siamo a casa possiamo fare qualcosa, non impotenti: sosteniamo il sistema sanitario nazionale e doniamo alla Protezione Civile”, informano gli organizzatori della campagna di raccolta fondi.

È questo il significato della collaborazione che è stata lanciata in maniera ufficiale ieri, e che, attraverso donazioni libere, vuole aiutare nell’acquisto di respiratori, mascherine ed altri presidi medici, da destinare a sostegno degli ospedali maggiormente impegnati nel contrastare questa epidemia in una situazione dove gli Italiani sono ormai costretti ad una triage per l’accesso alla rianimazione, in base all’età e alla gravità del paziente.

È stato realizzato un sito ad-hoc www.iorestoacasa.com dove è possibile collegarsi e donare. Il sito ha una forte impronta comunicativa verso il grande pubblico suggerendo, con l’hashtag #iorestoacasa, quello che istituzioni e medici stanno consigliando da diversi giorni: restare a casa fino a quando non sarà passata l’emergenza, per evitare la diffusione e il contagio del virus.