Investire nei mercati azionari: i giovani sono riluttanti ed è colpa del caso Gamestop

Il caso Gamestop, scoppiato a inizio 2021, continua a tenere banco nella mente di chi vuole investire e soprattutto i più giovani si mostrano riluttanti ad avvicinarsi al mercato azionario. A dirlo un sondaggio condotto dall’organizzazione no-profit Junior Achievement USA e della società di consulenza fiscale e contabile RSM che esamina le convinzioni dei più giovani sugli investimenti.

Giovani riluttanti a investire: i motivi

Ebbene, dopo gli alti e bassi del mercato visti con il caso GameStop, il 39% degli adolescenti vede il mercato azionario come un’opportunità per “fare soldi velocemente”, mentre il 20% crede che sia “troppo rischioso”. Tuttavia, il 40% pensa ancora che le azioni siano un “buon investimento a lungo termine”. La saga GameStop ha catturato l’attenzione degli adolescenti, e gli eventi seguenti possono aver allontanato alcuni futuri investitori, come mostrano le risposte fornite al sondaggio. Solo la metà degli adolescenti crede che il mercato azionario sia “una buona cosa” mentre il 37% degli adolescenti non investirebbe se gli venisse dato del denaro per partecipare al mercato azionario.

“Una percentuale di adolescenti è stata fondamentalmente messa da parte a causa del caso Gamestop”, ha detto Ed Grocholski, vice presidente senior di Junior Achievement USA.

“È comprensibile perché sarebbero esitanti a mettere soldi nel mercato azionario”, ha detto il pianificatore finanziario Leona Edwards, consulente patrimoniale presso Mariner Wealth Advisors a Nashville. “Ma potrebbe anche creare un precedente nella loro capacità di risparmiare in futuro”.

Il caso Gamestop e la paura a investire generata potrebbe influire sulla loro capacità di risparmiare insomma. Ma ci sono però anche molti di questi adolescenti stanno già pensando a modi diversi di investire oltre al mercato azionario e diversificare è davvero una buona cosa.

Anche se il sondaggio ha mostrato l’esitazione degli adolescenti riguardo al mercato azionario, ci sono stati anche altri segni di interesse. Se gli venissero dati i fondi per partecipare, la maggior parte degli adolescenti difatti, rivela ancora la survey, sceglierebbe di investire, con il 43% che preferisce il mercato azionario, il 25% che opta per le criptovalute e il 24% che preferisce il settore immobiliare.

Il sondaggio ha anche rivelato dove gli adolescenti imparano a conoscere il mercato azionario, con il 43% che si affida ai social media. Altri giovani investitori si sono rivolti ai genitori (35%), siti web (30%) e scuole (29%).

Gli strumenti per iniziare

Investire significa proteggere il proprio capitale e successivamente bisogna farlo crescere in maniera costante nel tempo. Per questo motivo, iniziare ad investire da giovani è importante, poiché consente di sfruttare il fattore tempo. Ecco alcune idee per iniziare a investire, come consigliato dal sito americano MoneyUnder30.com: