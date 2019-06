Investimento, 4 società con potenziale al rialzo del +100%

Vista la scarsità di liquidità nei mercati azionari ci sono diversi esperti di mercato che consigliano di ridurre l’esposizione alle Borse in vista dell’arrivo dell’estate. Uno di questi è Thomas Peterffy, fondatore della piattaforma di trading online Interactive Brokers.

Secondo lui per gli investitori è il momento ideale per cercare di proteggere le proprie posizioni nell’azionario. “Quello che mi fa paura di più è che c’è molto poca liquidità nel mercato”, ha detto a fine maggio alla CNBC il miliardario elettore di Donald Trump. “Tenderei a non mantenere una posizione lunga. Preferirei rimanere neutro“.

Un modo per riuscire a navigare anche in acque agitate potrebbe essere quello di seguire i suggerimenti e le dritte di una coppia di specialisti della tecnica di stock picking. Interpellati da Business Insider, i due che insieme stanno battendo il 96% della concorrenza, hanno rivelato quali sono i loro segreti per scegliere le società quotate di maggiore successo.

La strategia di investimento ha successo perché si concentra su aziende di cui i consumatoriconsumatori non possono fare a meno. Nell’intervista Mick Dillon e Bertie Thomson, i due gestori del fondo da 211 milioni di dollari Brown Advisory Global Leaders, hanno spiegato perché premiano le società che sono amate dalla clientela e come fanno a individuarle.

La prima cosa da fare è andare a vedere l’opinione della gente che usa ogni giorno i prodotti e i servizi delle imprese su cui si vuole puntare in Borsa. È il pilastro dell’approccio agli investimenti adottato dai due con il loro fondo, il quale è stato in grado di fare meglio del 96% dei rivali negli ultimi tre anni, stando ai numeri di Bloomberg.

Inoltre il fondo ha un rating immacolato di 5/5 nelle classifiche di Lipper sui ritorni da investimento costanti, sul total return, sulla salvaguardia del capitale, sui costi e sull’efficienza fiscale.

I quattro pilastri su cui si basa la loro strategia vincente

Il primo elemento è la cosiddetta “qualità della franchigia”. Si tratta in estrema sintesi del giudizio che i consumatori hanno di una determinata impresa. Se un’azienda ha un modello di business solido, in grado di attirare consumatori nuovi e tenersi quelli vecchi a lungo termine, allora è facile che venga inserita nel portafoglio di investimento di Dillon e Thomson.

I due evitano società che non hanno concorrenza, perché questo porta a un abuso di posizione dominante sul mercato, tramite per esempio un incremento dei prezzi, e di solito coincide con un’offerta di servizi non eccellenti e altri mezzi non all’altezza.

Il secondo accorgimento riguarda la performance degli affari. Per i titoli su cui intendono investire, i due stock picker analizzano diverse misure aziendali come il ritorno sul capitale investito (ROIC) o il modo con cui sono riusciti a ottenere risultati nel corso del tempo. Il valore ROIC è importante perché mostra che un gruppo crea valore per i suoi azionisti e genera un ritorno superiore al costo del capitale speso.

La terza qualità che l’azienda deve avere è la qualità del suo management, che ha un legame stretto con l’utilizzo prudente del cash in eccesso. Studiando le decisioni di capital-allocation e di investimento che le società prendono o hanno preso in passato, i gestori vogliono assicurarsi che i dirigenti non prendano decisioni affrettate o spregiudicate.

Il quarto test da superare riguarda il prezzo di Borsa. Per quanto siano fondamentali i tre fattori precedenti, Thomson e Dillon vogliono comprare titoli che siano il più possibile convenienti. Per calcolare se un titolo scambia a un prezzo vantaggioso i due guardano il flusso di cassa scontato (il valore attuale di un flusso di cassa futuro). anziché i book value o il più classico rapporto P/E.

Quattro società con potenziale al rialzo +100% in 5 anni

Il tasso di conversione è molto molto basso di proposito perché siamo investitori a lungo termine”, precisa Thomson, aggiungendo che su un arco di tempo di cinque anni, se compri una società con un ritorno da investimento del 20% – che è quello a cui puntiamo – al quinto anno avrai generato il 100% di guadagno sull’investimento iniziale”.

They shared the names of some companies that embody what they’re looking for in their fund: a great customer outcome, shareholder returns, and relatively low valuation. All the quotes below are attributable to Dillon.

Bank Rakyat Indonesia è un istituto di microcredito asiatico che risolve i problemi dei sui clienti. Senza, i suoi clienti “subprime” non avrebbero un altro modo per accedere a un finanziamento. Il prestito medio concesso è di 1.000-2.000 dollari. I tassi di default sono molto bassi e i prestiti servono ad avviare un’attività imprenditoriale.

È un servizio unico che fa qualcosa di speciale per i clienti e la società del paese dove la banca opera. Altri esempi di gruppi più conosciuti sono Unilever oppure Estee Lauder, imprese che offrono prodotti o servizi unici alla clientela.

“Anche Microsoft qualcosa di straordinario per i propri clienti e pertanto investiamo anche in questa azione. A volte può capitarci di investire in titoli su cui anche il resto del mercato punta o è consapevole, ma anche questo va bene per noi”.

L’importante è trovare i titoli che corrispondono al 100% ai requisiti richiesti dai due money manager.

