Invesco quota tre nuovi ETF tematici che colgono importanti tendenze di lungo periodo

Invesco ha lanciato tre ETF tematici per fornire agli investitori un accesso mirato alle interessanti tendenze a lungo termine dell’intelligenza artificiale (IA), della cybersicurezza e della difesa.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Tre importanti tendenze di lungo periodo

Ciascuno dei nuovi ETF di Invesco seguirà gli innovativi benchmark globali costruiti da Kensho, il ramo specializzato di S&P Global Indices con esperienza nell’applicazione dell’IA e di altre tecnologie di nuova generazione.

L’ Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF si rivolge a società che si occupano dello sviluppo e dell’abilitazione di tecnologie, infrastrutture e servizi che favoriscono la crescita e la funzionalità dell’IA.

si rivolge a società che si occupano dello sviluppo e dell’abilitazione di tecnologie, infrastrutture e servizi che favoriscono la crescita e la funzionalità dell’IA. L’ Invesco Cybersecurity UCITS ETF si rivolge alle società che si occupano di proteggere le imprese e i dispositivi da accessi non autorizzati per via elettronica.

si rivolge alle società che si occupano di proteggere le imprese e i dispositivi da accessi non autorizzati per via elettronica. L’Invesco Defence Innovation UCITS ETF si rivolge alle società che sviluppano armi sofisticate, sistemi difensivi e altre soluzioni per la sicurezza dei confini territoriali.

Gary Buxton, Head of EMEA e APAC ETF di Invesco ha dichiarato:

“Mentre il potenziale dell’IA ha davvero conquistato l’immaginazione delle persone, le soluzioni per la cybersecurity e la difesa stanno ora guadagnando terreno a causa delle minacce che incombono in tutto il mondo. Per gli investitori, la questione è come cogliere al meglio queste opportunità oggi e in futuro. Abbiamo scelto di lavorare con Kensho per il loro approccio innovativo nell’applicazione dell’IA, ma anche per la sua esperienza nella comprensione di queste nuove tecnologie in rapida evoluzione. Inoltre, il fatto di far parte del gruppo S&P Global Index dovrebbe garantire agli investitori un maggior grado di fiducia nella gestione.”

La composizione dei tre indici

Ogni indice è costruito a partire da un universo globale di titoli. Kensho utilizza l’elaborazione del linguaggio naturale (“NLP”) come filtro iniziale per identificare le società con una potenziale esposizione ai concetti chiave associati a ciascun tema. Gli analisti di Kensho valutano ulteriormente ciascuna delle società identificate e assegnano di conseguenza l’esposizione al tema. Gli indici per l’Artificial Intelligence Enablers e la Cybersecurity applicano filtri ESG in modo da escludere le società che sono coinvolte in determinate attività commerciali controverse, che non rispettano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite o che hanno punteggi ESG che si posizionano nell’ultimo 10% dell’indice S&P Global BMI.

Chris Mellor, Head of EMEA ETF Equity Product Management di Invesco, ha spiegato:

“I nostri nuovi ETF tematici si distinguono per diversi fattori chiave. Il primo è il costo. Con lo 0,35% annuo, ciascuno di essi ha le commissioni annuali più basse, o tra le più basse, tra i prodotti concorrenti. Il secondo è l’esperienza del fornitore dell’indice. Infine, i nostri ETF si concentrano sulle società più attive e in grado di produrre il massimo vantaggio per gli investitori.”

Le società idonee identificate e selezionate dagli analisti di Kensho sono suddivise in due categorie. Le aziende classificate come “Core” sono quelle che hanno una parte significativa delle loro operazioni commerciali e/o dei loro ricavi derivanti da prodotti e servizi allineati con il tema. Le aziende “Non-Core” sono quelle che operano nella più ampia catena del valore del tema, fornendo input vitali come componenti critici per i prodotti finali allineati al tema, ma non concentrandosi sulla fornitura di questi prodotti finali stessi.”

Al gruppo di titoli Core viene applicato un fattore di sovrappeso per aumentare l’esposizione complessiva a questi titoli ed enfatizzare l’innovazione “pure play”. All’interno di ciascun gruppo, le società sono ponderate in egual misura, nel rispetto dei vincoli di diversificazione e di liquidità. Questi tre nuovi ETF ampliano l’offerta tematica di Invesco, che comprende ETF rivolti alle tecnologie globali blockchain, biotech ed energia pulita.