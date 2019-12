Intesa SanPaolo prima banca straniera attiva nel Wealth management in Cina

Intesa Sanpaolo è la prima banca straniera a svolgere attività di Wealth Management in Cina attraverso una propria società, YI TSAI, appartenente al perimetro della Divisione International Subsidiary Banks.

Lo rende noto la stessa banca secondo cui la controllata cinese, costituita nel 2016, ha ottenuto da parte delle autorità locali la Fund Distribution License e ora può ora dare avvio ad una piena operatività, conclusa la fase pilota svolta nell’area della Città di Qingdao, Pilot Zone per lo sviluppo delle attività di Wealth Management in Cina.

YI TSAI ottiene la Fund Distribution License

Intesa Sanpaolo – si legge nella nota – ha firmato nel marzo scorso un importante Memorandum of Understanding con la Municipalità di Qingdao per lo sviluppo della suddetta Pilot Zone, alla presenza del Presidente Xi Jinping e del premier italiano Giuseppe Conte in occasione della visita di stato in Italia del Presidente cinese. YI TSAI è interamente controllata da Intesa Sanpaolo e rappresenta il cuore della strategia per l’offerta di prodotti finanziari alla clientela di alto profilo della Repubblica Popolare Cinese, per cui se ne prevede una graduale espansione nelle altre Province.

YI TSAI in accordo con la licenza ottenuta distribuirà Public Funds e Privately Distributed Funds, accuratamente selezionati nell’offerta di Penghua (società partecipata da Eurizon Capital) e delle migliori società di Asset Management in Cina. L’attività di distribuzione sarà affidata alla rete di Financial Advisor di YI TSAI, organizzata e governata sulla base delle best practice del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Inoltre la Fondazione Italia Cina ha deciso di premiare il Gruppo nell’ambito degli annuali China Awards 2019. Durante la cerimonia del 10 dicembre, Intesa Sanpaolo è stata insignita del premio “Via della Seta: un riconoscimento a realtà italiane che si distinguono in particolar modo per il lungo e significativo percorso di crescita e sviluppo negli anni rispetto al mercato cinese”.