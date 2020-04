Intesa, l’assemblea approva l’aumento di capitale in vista dell’Ops su Ubi

L’assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo ha approvato con voto pressoché unanime (98,04%) l’aumento di capitale da 1,945 miliardi nell’ambito dell’offerta pubblica di scambio lanciata su Ubi Banca lo scorso 18 febbraio e che entrerà nel vivo nel mese di giugno.

L’operazione procede, dunque, nonostante le nette prese di posizione contrarie all’integrazione dei due istituti espresse dal Comitato Azionisti di Riferimento (Car), titolare del 18% delle azioni di Ubi banca.

Per l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, l’operazione è destinata ad procedere:

“L’operazione andrà avanti anche in presenza di adesioni al 50% più una azione del capitale di Ubi”, ha detto l’ad intervenendo telefonicamente all’assemblea riunita nella sede torinese, “la creazione di un campione italiano, leader a livello continentale, grazie alla posizione di settimo operatore per generazione di ricavi e terzo per valore di Borsa dell’Eurozona, sarà in grado di generare ulteriori benefici per tutti gli stakeholder e per i territori di elezione di Ubi”. Secondo Messina, inoltre, “nel contesto generato dall’epidemia da Covid-19, l’operazione acquisisce maggiore valenza strategica e per Ubi Banca una prospettiva ancor più rilevante” in quanto “elevata patrimonializzazione, robusta copertura dei crediti deteriorati, dimensione, diversificazione e capacità di investimento assumono ora ulteriore valore”.