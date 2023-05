Internazionali di Roma, qual è il montepremi del 2023?

Il terzo evento ATP Masters 1000 su terra battuta della stagione 2023 vedrà i migliori giocatori del mondo sfidarsi agli Internazionali BNL d’Italia. Tra i grandi protagonisti quest’anno vedremmo numero 1 del mondo Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Janik Sinner, Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Per quanto riguarda il tabellone femminile tra le pretendenti per il titolo vedremmo Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Ons Jabeur e tante altre. Gli Internazionali BNL d’Italia 2023 si terranno dal 10 al 21 maggio.

Tante le novità di quest’anno a partire dal 2023, gli Internazionali BNL d’Italia, il più importante torneo tennistico italiano in campo maschile e femminile, si trasformano in un “mini Slam”. Il tabellone principale maschile dell’80esima edizione del prestigioso torneo passa da 56 a 96 giocatori e le giornate di gara da otto a dodici come per gli ATP Master 1000 di Madrid e di Shanghai, e come già accade per i tornei di Miami Open e Indian Wells.

Ci sono degli aggiornamenti anche per quanto riguarda il montepremi che aumenterà gradualmente del 48% entro il 2025 e che passa dagli attuali 62,5 milioni dollari a 76,4 milioni e con ulteriori aumenti negli anni a seguire.

Internazionali di Roma: il montepremi maschile

Il montepremi totale degli Internazionali BNL d’Italia 2023 a Roma è di €8.637.966, in crescita del 42% rispetto all’edizione 2022. La suddivisione del montepremi rispecchia quella di Madrid e il vincitore del tabellone maschile porterà a casa € 1.105.265, un aumento del 32,15% rispetto all’anno precedente. Il secondo classificato riceverà 580.000 euro, un significativo aumento del 26,99% rispetto al 2022.

Vincitore: € 1.105.265

Finalista: € 580.000

Semifinalisti: € 308.790

Quarti di finale: €161,525

Ottavi: € 84.900

Terzo turno: € 48.835

Secondo turno: € 27.045

Primo turno: € 16.340

Internazionali di Roma: il montepremi femminile

Decisamente inferiore il montepremi totale per il tabellone femminile, che nell’edizione 2023 ammonta a € 3.572.618. La vincitrice del tabellone femminile porterà a casa € 521.754, mentre la seconda in classifica incasserà € 272.200.