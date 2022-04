Intelligenza artificiale, scopri gli ebook di M&G

L’intelligenza artificiale è già presente nelle applicazioni che utilizziamo ogni giorno e lo sarà sempre di più anche in futuro. Ma di cosa si tratta? L’intelligenza artificiale è l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività. I sistemi di intelligenza artificiale sono pertanto capaci di adattare il proprio comportamento analizzando gli effetti delle azioni precedenti e lavorando in autonomia sono in grado di risolvere problemi in autonomia. Il computer riceve i dati (già preparati o raccolti tramite sensori, come una videocamera), li processa e risponde al problema in maniera adeguata.

Viste le molteplici applicazioni in tutti i settori della vita, le società che operano nell’intelligenza artificiale possono rappresentare anche un interesse opportunità di investimento. Sono ormai numerose le aziende quotate attive in questo settore che rappresenta il futuro dell’informatica.

Per comprendere la portata di questo fenomeno M&G ha realizzato una collana di tre ebook che sono pubblicati con cadenza periodica.

Da oggi è disponibile online il secondo e-book di M&G sull’intelligenza artificiale dal titolo “L’intelligenza artificiale disegna il business del futuro”. Clicca qui per accedere al documento.

Intelligenza artificiale, il primo ebook di M&G

Nel primo ebook dal titolo “L’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni” M&G ha messo in evidenza quali sono le principali applicazioni dell’intelligenza artificiale che usiamo tutti i giorni.

Basti pensare al riconoscimento facciale presente negli smartphone, agli assistenti vocali presenti in casa o installati sulle automobili per supportare la guida in tempo reale ed assistere il conducente sul fronte della sicurezza. Ma non solo, anche i social network e i siti di e-commerce forniscono informazioni personalizzate in base alle nostre preferenze che abbiamo espresso in passato. Anche i dispositivi tecnologici che indossiamo o le smart tv dispongono di sistemi di intelligenza artificiale in grado di fornirci una risposta personalizzata in base alle nostre esigenze.

Clicca qui per leggere il primo ebook di M&G dal titolo “L’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni”

Intelligenza artificiale, il secondo ebook di M&G

Nel secondo ebook dal titolo “L’intelligenza artificiale disegna il business del futuro” gli esperti di M&G descrivono le applicazioni di intelligenza artificiale più utilizzate nel mondo delle imprese. Sia all’interno degli stabilimenti industriali che nell’agricoltura i software effettuano elaborazioni in grado di dare una risposta in relazione ai diversi scenari che si presentano dando un significativo apporto agli uomini con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’intero processo produttivo in termini di versatilità, precisione, sicurezza e potenza.

Basti pensare alla logistica, il mondo delle consegne a domicilio richiede una grande organizzazione per ottimizzare tempi e mezzi in movimento. Alla base dell’efficienza di questo settore ci sono proprio i sistemi di intelligenza artificiale.

Anche il mondo della sanità sta facendo passi da gigante con l’utilizzo delle nuove tecnologie che consentono prevenzione, diagnosi e cure sempre più personalizzate in tempi rapidi.

Infine anche la transizione energetica utilizza sistemi di intelligenza artificiale per ottimizzare la produzione e la distribuzione dell’energia al fine di evitare sprechi e migliorare l’efficienza di tutto il sistema.

Clicca qui per leggere il secondo ebook di M&G dal titolo “L’intelligenza artificiale disegna il business del futuro”.

E’ comunque sempre bene ricordare che l’intelligenza artificiale esprime il suo massimo potenziale quando è utilizzata a supporto e sostegno delle capacità umane: l’unione ideale per costruire un futuro migliore.