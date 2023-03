Intelligenza artificiale, ecco quanti posti di lavoro ci farà perdere

Negli ultimi anni l’Intelligenza Artificiale (AI) ha assunto un ruolo sempre più importante in molte industrie e settori. Tuttavia, la rapida evoluzione della tecnologia ha anche portato a una serie di preoccupazioni riguardanti i posti di lavoro a rischio.

Lo studio di Goldman Sachs sull’AI

Secondo uno studio recente condotto da Goldman Sachs, AI simili a Chat GPT potrebbero avere un impatto significativo sui lavori in tutto il mondo. L’analisi ha previsto che circa 300 milioni di posti di lavoro potrebbero essere a rischio a causa della diffusione dell’AI entro il 2030.

Tuttavia, l’analisi ha anche sottolineato che l’adozione dell’AI potrebbe portare a una crescita del PIL globale del 7%, creando nuove opportunità di lavoro in altri settori.

I posti di lavoro a rischio

Molte delle professioni più a rischio includono lavori che richiedono competenze ripetitive e di routine, come operatori di cassa, commessi, impiegati amministrativi e altri lavori di tipo manuale. Inoltre, anche i lavori altamente specializzati, come gli avvocati e i contabili, potrebbero essere in pericolo a causa dell’AI.

Nonostante questi sviluppi, molti esperti credono che l’AI non sia destinata a sostituire completamente l’uomo sul posto di lavoro. Piuttosto, si prevede che l’AI possa essere utilizzata per aumentare la produttività e migliorare i processi aziendali, offrendo alle aziende un vantaggio competitivo.

Per evitare un impatto negativo sui lavoratori, molti esperti suggeriscono di investire nella formazione e nello sviluppo di competenze specializzate che possano adattarsi all’evoluzione del mercato del lavoro. Inoltre, le autorità governative dovrebbero considerare l’implementazione di politiche che proteggano i lavoratori dai possibili effetti negativi dell’AI.