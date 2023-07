Intelligenza artificiale e lavoro: aiuto o minaccia per l’uomo?

L’intelligenza artificiale (AI) sta entrando sempre più nelle nostre vite, irrompendo con veemenza anche nella sfera lavorativa. Tra i leader delle imprese, oltre 8 su 10 concordano sul fatto che l’AI e il machine learning sono e saranno fondamentali per aiutare i dipendenti a lavorare in maniera più efficace e precisa. D’altro canto, in molti segnalano i rischi di “sostituzione” dei lavoratori con l’AI. Vediamo tutto nell’analisi.

L’indagine sul tema

Partiamo dall’indagine su scala globale effettuata da Workday, che ha visto coinvolti circa 1000 leader d’impresa. Uno dei trend principali emersi dalla ricerca è che oltre 8 leader aziendali su 10 nel mondo pensano che l’AI e il machine learning aiuteranno i dipendenti a lavorare in maniera più efficace e precisa. Al tempo stesso, però, il 93% dei professionisti coinvolti è convinto che i dipendenti in carne ed ossa debbano comunque avere l’ultima parola sulla tecnologia prima di prendere decisioni fondamentali per il business e la crescita dell’organizzazione in quanto tale. Il 68% sente la pressione di implementare l’AI nelle proprie organizzazioni. E il 72% è preoccupato per la tempestività o l’affidabilità dei dati sottostanti. Proprio per il rischio “sostituzione” cui accennavamo prima.

Le parole dell’esperto

“Il nostro ultimo studio conferma che l’intelligenza artificiale e il machine learning sono essenziali per avere successo nel mondo del lavoro, sempre più in costante evoluzione: questa visione viene condivisa dalla maggior parte dei dirigenti d’impresa di tutto il mondo. Tuttavia, le organizzazioni stanno riscontrando difficoltà nell’implementazione di queste tecnologie a causa di un considerevole deficit di competenze – ha affermato Jens Löhmar, CTO Continental & Dach, Workday – Allo stesso tempo, anche l’operatività delle strategie di AI e ML rallenta a causa, in particolar modo, della mancanza d’integrazione dei dati e delle preoccupazioni dei dipendenti, i quali temono di poter essere sostituiti dalla tecnologia. Abbracciare efficacemente le innovazioni citate in precedenza, però, è possibile: a questo proposito risulta fondamentale accrescere le competenze dei singoli professionisti e dei fornitori in modo tale che questi siano in grado di lavorare con l’intelligenza artificiale e con i dati a 360°”.

I ruoli a rischio

Il tema della sostituzione torna sempre in ballo, come ha ricordato nelle sue parole anche l’esperto di Workday. A tal proposito è interessante e opportuno evidenziare la ricerca condotta dal portale americano Business Insider, il quale ha stilato una lista dei 10 ruoli professionali maggiormente minacciati dall’AI. Si parte proprio dalla tecnologia: sviluppatori e programmatori svolgono un lavoro verosimilmente automatizzabile dall’AI in un futuro non troppo lontano. Segue la comunicazione: creatori di contenuti e giornalisti potrebbero essere colpiti dall’intelligenza artificiale. Poi i giuristi: avvocati e assistenti, anche loro potrebbero essere sostituiti da processi automatizzati. Ancora, gli analisti di mercato, perché l’AI è abile nell’analisi dei dati e la generazione di previsioni. E anche insegnanti, operatori finanziari (analisti, consulenti finanziari), trader, grafici, ragionieri, addetti all’assistenza clienti.

Insomma, tra luci e ombre, il mondo dell’intelligenza artificiale, per ora, non sembra voler svelare appieno la propria natura. Da un lato è evidente che possa offrire una mano incredibile alle imprese, dall’altro c’è anche la minaccia di una possibile riduzione della forza lavoro. Un qualcosa che dovrà essere valutato e affrontato, probabilmente, a livello internazionale dalle principali istituzioni nell’ottica di bilanciare al meglio innovazione tecnologica ed equilibrio sociale.