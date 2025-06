Insurtech Day 2025, l’evento chiave per il futuro: “Serve nuova cultura dell’innovazione”

L’innovazione nel settore assicurativo passa sempre più per gli ecosistemi digitali, la collaborazione tra attori diversi e l’adozione di tecnologie avanzate. A raccontarcelo è Simone Ranucci Brandimarte, presidente dell’Italian Insurtech Association, che guida l’organizzazione dell’Insurtech Day 2025, in programma il 26 giugno a Milano. Un appuntamento ormai imprescindibile per compagnie, startup, consulenti e istituzioni, con al centro il tema “Empowering ecosystems”. Tra le novità di quest’anno: ricerche esclusive, workshop tematici e molto altro. “Non basta la tecnologia, serve un salto culturale”, avverte il presidente, che abbiamo intervistato in esclusiva ai nostri microfoni in vista dell’evento.

Presidente, cosa rappresenta l’Insurtech Day per il settore assicurativo italiano e quali sono le novità principali in programma per l’edizione 2025?

“L’Insurtech Day, così come tutti gli eventi che ogni anno l’associazione organizza, quello di marzo sull’intelligenza artificiale e il Summit di novembre, a cui quest’anno si aggiungerà l’evento di settembre a Roma sul tema competenze, sono diventati un punto di riferimento per tutta l’industria assicurativa. A detta di tutti i partecipanti l’Insurtech Day è ormai un momento imprescindibile per chi si occupa di innovazione e trasformazione assicurativa in Italia. L’edizione 2025, che si terrà il 26 giugno presso Le Village di Corso di Porta Romana a Milano, riunirà oltre 500 partecipanti tra compagnie, startup, istituzioni, consulenti, banche, utilities, telco e GDO, offrendo un’occasione unica di confronto, networking e aggiornamento sui trend che stanno ridefinendo il nostro settore. Un tempo considerato un soggetto passivo all’interno del sistema, l’assicurato oggi è sempre più protagonista: grazie alle tecnologie digitali può accedere a soluzioni personalizzate, partecipare attivamente alla prevenzione dei rischi e gestire in autonomia molte fasi della relazione assicurativa. La crescita del mercato assicurativo è oggi fortemente trainata dallo sviluppo degli ecosistemi digitali: la capacità di integrare servizi, tecnologie e partnership innovative sta ampliando il perimetro dell’offerta, generando nuove opportunità di business e rendendo il settore insurance un motore di innovazione per l’intera economia. Proprio sui quattro ecosistemi principali su cui le compagnie stanno concentrando i propri investimenti- mobilità, vita, salute e casa e commercial lines- sarà incentrato il focus dell’evento, in quanto questi ecosistemi stanno contribuendo a ridefinire il ruolo delle assicurazioni nella società. Nel corso della giornata si terranno plenarie, workshop verticali e startup pitch, verranno presentate due ricerche chiave in collaborazione con i nostri partner, una con EY sugli obiettivi strategici legati all'offerta assicurativa per le piccole e medie imprese (PMI) e le aziende corporate e l’impatto delle tecnologie emergenti nella trasformazione di questo business per Compagnie e Broker, analizzando i settori più rilevanti, nonché le evoluzioni attese nei prossimi anni. La seconda in collaborazione con CRIF che analizzerà come i fattori di sostenibilità possono influenzare i premi assicurativi.

Il titolo dell’evento è “Empowering ecosystems”: quali attori e tecnologie stanno davvero rivoluzionando oggi la customer experience in ambito assicurativo?

“Il titolo dell’evento, “Empowering ecosystems”, riflette la trasformazione profonda che sta vivendo il nostro settore. Il concetto di ecosistema assicurativo digitale è uno dei pilastri di questa rivoluzione e si tratta di un insieme di servizi e tecnologie che ridisegna da un lato il perimetro delle polizze, dall’altro il ruolo delle compagnie assicurative e dei loro partner. L’ecosistema assicurativo integra prodotti assicurativi, tecnologia e servizi per offrire soluzioni complete e personalizzate ai bisogni evoluti di individui, famiglie e aziende. Questo approccio, presente in ambiti come mobilità, salute, casa e commercial lines, sposta il focus dal prodotto al cliente. Oggi, la customer experience viene rivoluzionata da una pluralità di attori: non solo compagnie assicurative tradizionali, ma anche banche, operatori tecnologici, realtà della finanza, telco e salute che entrano nel mercato con offerte embedded o integrate. Questo porta alla nascita di ecosistemi digitali in cui servizi assicurativi, finanziari, sanitari e tecnologici si fondono in un’unica piattaforma, offrendo soluzioni sempre più personalizzate e continue. Questa stessa rivoluzione è ormai in pieno corso anche nel mondo assicurativo: strumenti digitali, intelligenza artificiale, analytics e piattaforme integrate stanno ridefinendo l’intera esperienza del cliente. Dalla sottoscrizione semplificata alla gestione più rapida dei sinistri, fino alla prevenzione personalizzata dei rischi, l’innovazione sta rendendo i servizi assicurativi più intuitivi, efficienti e proattivi. Tutto ciò impone al mercato assicurativo italiano un profondo cambiamento culturale: la presenza degli ecosistemi non richiede solo nuove tecnologie, ma anche una nuova mentalità, aperta alla collaborazione, alla contaminazione tra settori e alla centralità del cliente. Solo adottando una cultura dell’innovazione e della partnership, il settore potrà cogliere appieno le opportunità offerte dagli ecosistemi digitali. Un cambiamento culturale e tecnologico che non riguarda solo i processi, ma anche il ruolo stesso delle assicurazioni, sempre più orientate alla prossimità, alla trasparenza e alla centralità del cliente”.

Che tipo di pubblico vi aspettate per il 26 giugno? E perché per un professionista è importante partecipare all’evento?

“Ci aspettiamo un pubblico estremamente eterogeneo e qualificato: compagnie assicurative, broker, startup, società di consulenza, banche, utilities, telco, GDO, investitori e rappresentanti delle istituzioni. Per un professionista, partecipare all’Insurtech Day significa non solo aggiornarsi sui trend più rilevanti e sulle tecnologie emergenti, ma anche accedere a contenuti esclusivi, come le ricerche presentate, e confrontarsi direttamente con i principali player del mercato. Garantire una gestione dei dati efficace, trasparente e conforme alle normative, così come sviluppare un quadro regolatorio che sappia tenere il passo con l’innovazione sarà fondamentale per ogni compagnia assicurativa. La formazione di nuove competenze digitali, la diffusione di una cultura dell’innovazione e l’attenzione crescente alla sostenibilità rappresentano sfide decisive che richiederanno una visione condivisa e azioni concrete. Tra le aziende partecipanti player come Reale Mutua, Sara, DXC Technology, Gruppo CNP, Prometeia, Wefox e altri, che testimonia la volontà di collaborare e contaminarsi tra mondi diversi, per offrire una customer experience sempre più efficace, semplice e integrata. Italian Insurtech Association svolge un ruolo primario nel guidare il settore verso il salto culturale a cui le nuove tecnologie ci stanno portando. Attraverso iniziative di formazione, ricerca e networking, IIA favorisce la diffusione di un nuovo modello assicurativo, promuove l’adozione di modelli ecosistemici e supporta le aziende nell’affrontare le sfide della trasformazione digitale. Partecipare all’Insurtech Day significa quindi essere parte attiva di questo cambiamento e contribuire concretamente all’evoluzione del mercato assicurativo italiano”.