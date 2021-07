Inps prepara la “piattaforma delle piattaforme” per i lavoratori della Gig economy

Una realtà di circa 1 milione di lavoratori operanti nella Gig economy in Italia, di cui 65.000 rider, la cui tracciabilità è difficile. Così il presidente dell’Inps Pasquale Tridico ha annunciato che per dare maggiori tutele a tali soggetti si sta pensando alla realizzazione della piattaforma delle piattaforme in collaborazione con l’ Inail, con l’obiettivo di inserire i lavoratori della Gig-Economy, al fine di ridurre l’economia sommersa e nella prospettiva che diventi un vero e proprio “market place” che permetta di valutare l’assunzione da parte delle aziende, usufruendo di sgravi fiscali e contributivi. Una sorta di Linkedin dell’Inps in sostanza.

Rider e altri soggetti accomunati dal fatto di essere attivi tramite piattaforme web sono i lavoratori della Gig economy e a chi è dedicato l’intervento di Tridico.

Noi oggi siamo in grado a mettere a disposizione una piattaforma di collegamento tra tutte le piattaforme del food delivery e i lavoratori stessi. L’evoluzione del mercato negli ultimi anni ha comportato molte nuove tipologie di lavoro non continuative che molto spesso purtroppo non rendono possibile la adeguata tracciabilità”.

Così Tridico parlando dinanzi alla Commissione Lavoro, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali ha spiegato cos’è e come potrebbe funzionare la piattaforma.