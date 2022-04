Inflazione Usa ai massimi dal 1981 ma potrebbe essere una buona notizia

Nuova fiammata dell’inflazione negli Usa. L’indice dei prezzi al consumo a stelle e strisce segna a marzo +8,5% su base annua e +1,2% su base mensile contro attese per un +1,1%. E’ il livello più alto mai raggiunto dal 1981, ai tempi dei primi giorni dell’amministrazione Reagan.

Inflazione Usa record e i salari non tengono il passo

Secondo i dati del Dipartimento del Lavoro USA nel dettaglio, l’indice dei prezzi al consumo, che misura un ampio paniere di beni e servizi, è salito dell’8,5%. Escludendo cibo ed energia, l’indice è aumentato del 6,5%, in linea con le aspettative.

Dati questi che riflettono un aumento dei prezzi che non si vedeva negli Stati Uniti dai tempi della stagflazione di fine anni ’70 e inizio anni ’80. La lettura principale di marzo, infatti, è stata la più alta dal dicembre 1981. L’inflazione core è stata la più calda dall’agosto 1982.

Tuttavia, a causa dell’impennata dell’inflazione, i guadagni reali, nonostante l’aumento del 5,6% rispetto a un anno fa, non sono ancora al passo con il costo della vita.

L‘incapacità dei salari di tenere il passo con i costi potrebbe aggiungere pressioni inflazionistiche. Per combattere l’inflazione, la Federal Reserve ha iniziato ad alzare i tassi d’interesse e ci si aspetta che continui a farlo per il resto dell’anno e fino al 2023. L’ultima volta che i prezzi erano così alti, la Fed ha aumentato il suo tasso di riferimento a quasi il 20%, trascinando l’economia in una recessione che alla fine ha sconfitto l’inflazione. Gli economisti generalmente non si aspettano una recessione questa volta, anche se molti a Wall Street stanno alzando la probabilità di una flessione.

A trainare il dato sull’inflazione Usa, gli aumenti dei prezzi. Il cibo è aumentato dell’1% su base mensile e dell’8,8% su anno, dato che i prezzi di beni come il riso, la carne, gli agrumi e le verdure fresche hanno tutti registrato aumenti superiori al 2% a marzo. I prezzi dell’energia sono saliti rispettivamente dell’11% e del 32%, con i prezzi della benzina saliti del 18,3% sul mese, spinti dalla guerra in Ucraina e dalla pressione che sta esercitando sull’offerta.

Un settore che è stato uno dei principali motori dell’esplosione dell’inflazione si è placato a marzo. I prezzi delle auto e dei camion usati sono diminuiti del 3,8% nel mese, anche se sono ancora in crescita del 35,3% su base annua. Inoltre, i prezzi delle materie prime, esclusi cibo ed energia, sono scesi dello 0,4%.

Questi cali, tuttavia, sono stati compensati dai guadagni nei prezzi dell’abbigliamento e dei servizi esclusa l’energia e nelle cure mediche, ognuno dei quali è aumentato dello 0,6% nel mese. Anche i servizi di trasporto sono aumentati del 2%, portando il guadagno su 12 mesi al 7,7%.

La componente core dell’indice dei prezzi al consumo è salita su base annua del 6,5%, rispetto al 6,4% di febbraio, ma a un ritmo inferiore rispetto al +6,6% stimato dagli analisti. Su base mensile, l’inflazione core è salita dello 0,3%, a un ritmo inferiore rispetto al +0,5% stimato e in decelerazione anche rispetto al +0,5% precedente. Il rialzo è il più contenuto dal mese di settembre ed è a questo aspetto che guardano molti economisti.

Secondo alcuni osservatori, la lettura dell’indice core e il dato mensile hanno segnalato la possibilità di un rallentamento dei prezzi nel prossimo futuro.

“La grande notizia del rapporto di marzo è che le pressioni sui prezzi di base sembrano finalmente moderarsi”, ha scritto Andrew Hunter, economista senior degli Stati Uniti presso Capital Economics come riporta la Cnbc. Hunter ha detto che pensa che l’aumento di marzo “segnerà il picco” per l’inflazione, dato che i confronti su base annua abbassano i numeri e i prezzi dell’energia si abbassano. “Penso che entro l’estate probabilmente vedremo il tasso di inflazione IPC raggiungere il picco, e quindi il deflatore dei consumi raggiungerà un picco tra il 6 e il 7% per poi scendere forse al 3-4% nella seconda metà dell’anno”.

Così ha affermato Ed Yardeni, presidente di Yadeni Research.

La reazione dei mercati

In ogni caso, nonostante gli aumenti dell’inflazione Usa, i mercati sembrano aver reagito positivamente con i futures dei mercati azionari che sono saliti e i rendimenti dei titoli di stato sono diminuiti.