Indici americani in rialzo: forte attesa per l’aumento dei tassi USA

I principali indici di Wall Street sono saliti di oltre l’1% in questa sessione di mercoledì, spinti principalmente dai titoli finanziari, con gli investitori in attesa di vedere quanto in alto la Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse durante la sua riunione politica di questa sera.

Dieci degli 11 principali settori S&P sono avanzati nelle prime contrattazioni, con nove di loro in rialzo di oltre l’1%. A guidare il gruppo sono stati i beni voluttuari ei finanziari, che sono aumentati rispettivamente dell’1,6% e dell’1,7%. Il settore energetico è stato l’unico in calo, in calo dello 0,5%.

I giganti del mercato Apple Inc , Meta Platforms, Alphabet Inc, Microsoft Corp e Amazon.com Inc hanno aggiunto tra l’1,3% e il 2,5%, spingendo gli indici al rialzo.

I trader stanno quasi completamente scontando un aumento di 75 punti base dalla Fed. Un aumento così grande porterebbe il tasso di riferimento a breve termine della Fed a un intervallo compreso tra l’1,5% e l’1,75%.

La banca centrale rilascerà la sua dichiarazione questa sera alle ore 20:00 italiane, con una conferenza stampa del presidente della Fed Jerome Powell prevista per le 20:30.

“La Fed andrà a 75 punti base e tenterà di parlare in modo molto aggressivo per cercare di riprendere il controllo della narrativa, e quando tutto sarà finito, gli investitori tireranno un sospiro di sollievo”, ha affermato Zach Hill, responsabile della strategia di portafoglio di Horizon Investimenti. “Ma la prospettiva a medio termine (di mercato) è che la Fed voglia inasprire le condizioni finanziarie e quindi ciò significa valutazioni azionarie inferiori”.

Le preoccupazioni per l’aumento dell’inflazione, l’aumento dei costi di finanziamento e le crescenti sfide alla crescita economica hanno colpito le azioni globali quest’anno.

L’indice S&P 500 di riferimento lunedì ha segnato un calo di oltre il 20% dal massimo record di chiusura del 3 gennaio, confermando che è stato in un mercato ribassista, secondo una definizione comunemente usata.

I dati hanno mostrato che le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono diminuite inaspettatamente dello 0,3% a maggio poiché gli acquisti di autoveicoli sono diminuiti a causa della carenza e i prezzi record della benzina hanno allontanato la spesa da altri beni.

Gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto che le vendite al dettaglio avrebbero guadagnato lo 0,2% il mese scorso.

I principali indici hanno recuperato un minimo le perdite dei giorni scorsi: il Dow Jones Industrial Average era in rialzo dell’1,04%, l’S&P 500 era in rialzo dell’1,29% e il Nasdaq Composite era in rialzo 1,66 %.

Goldman Sachs è salito del 2,4% guidando i guadagni tra le grandi banche americane. Nucor Corp è balzata del 4,6% dopo aver previsto un utile positivo per il trimestre in corso sulla forte domanda di acciaio.

Boeing Co è salito del 4,7% dopo che China Southern Airlines Co Ltd questa settimana ha condotto voli di prova con un aereo 737 MAX per la prima volta da marzo, in un segno che il ritorno del jet in Cina potrebbe avvicinarsi con il rimbalzo della domanda.

Il mercato delle criptovalute sta vacillando molto negli ultimi giorni. Bitcoin perde il 4,21% quotando a circa $21.300.

Le azioni legate al settore cripto nonostante il forte crollo del mercato, Coinbase Global Inc, l’exchange di criptovalute che martedì ha dichiarato di tagliare quasi il 20% della sua forza lavoro per prepararsi a una recessione, è salito del 3,7%.

Il petrolio è al ribasso nella sessione di oggi. I future sul petrolio greggio WTI sono scesi dell’1,5%, a $117 al barile, mentre i future sul petrolio Brent sono scesi dell’1,2%, a $120 al barile. I futures sull’oro sono aumentati dello 0,5%, a 1.822 dollari l’oncia.