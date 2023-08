Incontro (MMA) Musk-Zuckerberg, ecco dove e quando si farà

Il ceo di Meta Platforms, Mark Zuckerberg stuzzica l’imprenditore Elon Musk per non aver confermato una data per l’incontro MMA in gabbia, di cui si parla da circa due mesi. Zuckerberg ha scritto ieri sulla sua piattaforma social Threads “Sono pronto oggi“.

Zuckerberg ha inoltre proposto la data del 26 agosto per l’incontro di arti marziali (MMA), senza però ricevere una risposta da parte del suo sfidante Musk. “Non sto trattenendo il respiro“, ha scritto su Threads.

Mark Zuckerberg just commented on the Musk vs Zuck cage match pic.twitter.com/EQYEHnGjGF — Evan (@StockMKTNewz) August 6, 2023

L’incontro Musk-Zuckerberg in streaming su X

La dichiarazione di Zuckerberg è arrivata come risposta alla comunicazione di Musk, secondo cui la partita sarebbe stata trasmessa in live streaming su X (ex Twitter), con tutti i proventi che andranno in beneficenza per i veterani militari. Annuncio, in questo caso fatto sulla piattaforma di Musk, X.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏. All proceeds will go to charity for veterans. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

Musk ha successivamente aggiunto sempre su X: “Sollevo pesi durante il giorno, mi preparo per il combattimento. Non ho tempo per allenarmi, quindi porto i pesi al lavoro.”

Musk sceglie il wrestling per l’incontro e poi annuncia l’infortunio

Inoltre Musk ha confermato, sempre con un post su X, di aver scelto il wrestling ovvero la lotta libera come stile per l’incontro con Zuckerberg. Pubblicando un clip di un combattente della WWE che salta dalle corde su un avversario in una mossa spesso definita “splash dall’alto”.

Am going with @WWE as my fighting style https://t.co/CggZ7HhrPQ — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2023

Ma il numero uno di Tesla e l’uomo più ricco del mondo, ha successivamente messo in dubbio l’incontro di lotta libera, dicendo che soffriva di un infortunio alla parte superiore della schiena. “La data esatta è ancora in evoluzione”, ha scritto su X. “Domani riceverò una risonanza magnetica del collo e della parte superiore della schiena. Potrebbe essere necessario un intervento chirurgico prima che il combattimento possa avvenire. Lo saprò questa settimana.

Il retroscena

L’idea di un (possibile) incontro fra Musk e Zuckerberg risale ancora a giugno, poco prima del lancio della nuova piattaforma social di Meta, Threads, molto simile a Twitter. Il 22 giugno Musk scrisse su Twitter, ora X, “Sono pronto per una lotta in gabbia, se lui se la sente”, dove il “lui” era appunto Zuckerberg. Da allora però le voci sull’incontro si sono fermati per tutto il mese di luglio per poi ripartire di nuovo proprio questo weekend.

Secondo Bloomberg sia Musk che Zuckerberg sono stati in contatto con il presidente dell’Ultimate Fighting Championship, Dana White, che ha descritto il match come “il più grande incontro nella storia degli sport da combattimento”.

Di Zuckerberg si sa che pratica quotidianamente arti marziali e inoltre ha vinto varie medaglie in competizione. Al contrario, Musk ha scherzato sulla sua mancanza di allenamento, descrivendo la sua mossa migliore come il tricheco. “Mi sdraio su di te e non puoi scappare e sei bloccato”, ha spiegato su X.

I due si sono ripetutamente scambiati battute sulle loro piattaforme rivali, con Musk che a un certo punto ha descritto Zuckerberg come un “cuck”, un’abbreviazione di “cuckold”, adottata dall’estrema destra.