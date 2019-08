In buona salute e autonomi nella gestione finanziaria: l’identikit degli over 65

In buona salute. Attivi nel tempo libero. Autonomi nella gestione finanziaria ed economicamente in grado di soddisfare le proprie esigenze, togliersi qualche sfizio e anche aiutare la famiglia.

È l’autoritratto degli over 65enni italiani, tracciato attraverso la ricerca “Smart Aging: over 65 e family caregivers a confronto”​ realizzata per Europ Assistance con il contributo scientifico di Humanitas da Lexis Research. Uno spaccato prezioso per conoscere meglio i senior italiani, che oggi costituiscono un segmento demografico dal peso specifico crescente, in termini quantitativi, e non solo.

Dalla ricerca condotta attraverso la realizzazione di 1292 interviste telefoniche, emerge che:

Dalla ricerca emerge che la salute rimane un fattore cruciale: infatti, al 32% degli over 65 che si dichiara in buona salute si aggiunge un uguale 32% che considera il rischio malattia la prima delle preoccupazioni. Una tematica, quella dello stare in buona forma, molto sentita anche da chi assiste gli over 65, vale a dire i family caregiver: essi infatti temono eventuali imprevisti ed emergenze legate alle persone di cui si prendono cura e, in quei casi, il 75% di loro gradirebbe prima di tutto un aiuto e un supporto organizzativo.

Nonostante ciò, l’indagine evidenzia come il 59% degli over 65 svolga molte attività nel tempo libero (tra cui piscina, palestra, sport vari e gite fuori porta) e abbia ancora voglia di viaggiare: quasi la metà (45%) ha intrapreso almeno un viaggio nell’ultimo anno, in Italia o all’estero; il 66% degli over 65 ha dichiarato di avere disponibilità economiche a sufficienza per soddisfare le proprie necessità e di potersi per giunta levare qualche sfizio; il 31%, infine, riesce anche ad aiutare i propri familiari.

