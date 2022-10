In arrivo il roadshow di Natixis, in collaborazione con Wall Street Italia

Natixis IM, in collaborazione con “Wall Street Italia”, incontra il mondo della consulenza nel suo roadshow, intitolato “Investire sotto stress: adattare la prospettiva per abbracciare il cambiamento”. Sei eventi, due ore di analisi, narrative e sviluppi per avvicinare il mondo della finanza e dell’economia a quello dei risparmiatori.

Attraverso un linguaggio semplice, il roadshow offrirà una prospettiva inedita sul mercato e grazie al contributo delle società di gestione Mirova, Ossiam e Thematics AM (affiliate di Natixis Investment Managers) ne tradurrà il messaggio in idee d’investimento. Infine, NIM Solutions darà gli spunti necessari per il posizionamento a portafoglio.

Le ultime novità del roadshow di WSI e Natixis

Il roadshow è stato accreditato da Efpa Italia ai fini del mantenimento delle certificazioni ESG, EIP, EIFA ed EFP. L’evento sarà costruito come una trasmissione divulgativa, con elementi dinamici e narrativi. La discussione non terminerà con il roadshow, ma potrà proseguire durante il cocktail di networking post-evento.

I temi affrontati

Il roadshow è rivolto a consulenti finanziari, private banker e investitori professionali. Risponderemo alle seguenti domande:

In un contesto economico incerto come l’attuale come individuano i trend di lungo periodo e come distinguerli dalle mode passeggere? Con l’energia al centro della cronaca, come può un asset manager conciliare la ricerca di rendimento cpn la sostenibilità? La crescita dei prezzi degli alimentari e le pressioni demografiche sono un aspetto del rischio sostenibilità. La biodiversità è quindi un nuovo fattore da considerare per il portafoglio?

Tra i relatori del roadshow ci sarà anche Leopoldo Gasbarro, direttore di “Wall Street Italia”.

Quando sarà il roadshow di WSI e Natixis?

Il roadshow si terrà dal 18 al 27 ottobre 2022 in sei città italiane.

Firenze 18.10.2022 15.00 – 18.30 HUB FIRENZE

Via Panciatichini, 16 Roma 19.10.2022 15.00 – 18.30 HUB LVENTURE

Via Marsala 29 H Bologna 20.10.2022 15.00 – 18.30 THE STUDENT HOTEL

Via Aristotele Fioravanti, 27 Padova 25.10.2022 15.00 – 18.30 BARCO TEATRO

Via Orto Botanico 12 Torino 26.10.2022 15.00 – 18.30 COPERNICO TORINO GARIBALDI

Corso Valdocco 2 Milano 27.10.2022 15.00 – 18.30 COPERNICO MILANO CENTRALE

Via Copernico, 38

I posti a ogni tappa sono limitati, a causa delle normative anti-Covid, per cui consigliamo di iscriversi il prima possibile. L’evento non sarà trasmesso in streaming, ma si terrà esclusivamente dal vivo. L’iscrizione può essere effettuata online gratuitamente. Prenota qui subito il tuo posto al roadshow. Ti aspettiamo!