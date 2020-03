Imprese ai tempi del coronavirus, come trasformare la crisi in opportunità

L’epidemia di coronavirus in rapida ascesa su scala mondiale sta colpendo duramente le aziende. Molte sono state costrette a ridimensionare o bloccare completamente l’ attività nel tentativo di soffocare la diffusione del virus, senza sapere per quanto tempo ancora dureranno i blocchi.

Mentre l’incertezza resta alta, ci sono tuttavia una serie di cose che le aziende possono fare ora per prepararsi alla riapertura. Ad elencarle in un articolo di CNBC è Nicholas Bahr, esperto di gestione dei rischi presso la società di consulenza DuPont Sustainable Solutions.

“È il momento di trasformare il rischio in un’opportunità” ha spiegato Bahr, che ha alle spalle 35 anni di esperienza nella consulenza per le aziende che si trovano a navigare in acque agitate a causa di crisi geopolitiche, attentati terroristici, compreso l’11 settembre.