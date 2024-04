Implementa Group: Curio Moretti e Gianluca Sammarchi uniscono le forze per rivoluzionare la Cybersecurity

Curio Moretti e Gianluca Sammarchi, rinomati professionisti nel campo della sicurezza informatica, hanno recentemente fondato Implementa Group.

Con una solida esperienza maturata rispettivamente in Noi srl e Dna Servizi Informatici, Moretti e Sammarchi si propongono di stabilire nuovi standard nel settore della cybersecurity, introducendo l’innovativo “Metodo Implementa“.

Chi sono Curio Moretti e Gianluca Sammarchi, fondatori di Implementa Group

Curio Moretti ha consolidato la sua reputazione attraverso un approccio proattivo e personalizzato alla sicurezza, che ha permesso a Noi srl di proteggere numerose aziende da attacchi informatici di grande entità. Il suo expertise in ambito di security si fonde con la sua ampia esperienza in ambito finanziario grazie alla pluriennale esperienza in istituti di credito del calibro di Mediolanum e Credito Emiliano.

Dall’altro lato, Gianluca Sammarchi ha trasformato il trattamento della sicurezza informatica con Dna Servizi Informatici, promuovendo un’interpretazione della sicurezza come processo integrato e adattivo, e non meramente come un insieme di strumenti. Le sue strategie si adattano costantemente per rispondere alle mutevoli esigenze aziendali, offrendo una protezione continua e personalizzata.

Implementa Group e il Metodo Implementa: innovazione nel paradigma della sicurezza

Il “Metodo Implementa” rappresenta il cuore pulsante della missione di Implementa Group.

Questo approccio innovativo integra tecniche avanzate con una personalizzazione profonda delle strategie di sicurezza. Oltre a proteggere dalle minacce attuali, il metodo mira a istruire le aziende sull’importanza di una cultura di sicurezza proattiva.

Curio Moretti e Gianluca Sammarchi: un modello di sicurezza scalabile e sostenibile

Implementa Group aspira a essere più di un semplice fornitore di tecnologia. Curio Moretti e Gianluca Sammarchi puntano a creare un dialogo continuo con le aziende per enfatizzare l’importanza della sicurezza informatica in un’epoca di crescenti minacce digitali. Il loro obiettivo è lavorare a stretto contatto con i clienti per costruire ambienti digitali sicuri e resilienti, facendo di Implementa Group un partner strategico ed educativo.

Con l’affermazione di Implementa Group come punto di riferimento nel settore, l’obiettivo di Moretti e Sammarchi è chiaro: diventare leader nella cybersecurity.

Il loro impegno per l’innovazione e la profonda comprensione delle dinamiche di sicurezza sono destinati a posizionarli come pionieri in un campo in rapida evoluzione. Implementa non solo segue le tendenze ma le anticipa, proponendo un modello di sicurezza scalabile e sostenibile, pronto a evolversi con il panorama digitale in continua trasformazione.

Implementa Group: un partner per la cybersecurity

Il lancio di Implementa Group da parte di Curio Moretti e Gianluca Sammarchi segna un momento cruciale nella storia della cybersecurity. Aspirando a diventare un leader indiscusso nel settore, Implementa promette di trasformare il concetto di sicurezza digitale, rendendolo un elemento accessibile, comprensibile e, soprattutto, proattivo.

Con una visione chiara e un impegno per l’eccellenza, Implementa Group si configura come partner insostituibile per i suoi clienti.