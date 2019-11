Immobiliare: mercato più vivace, calano i tempi di vendita

Il mercato immobiliare si sta velocizzando e questo emerge dal fatto che i tempi di vendita continuano a scendere. Così l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa secondo cui nelle grandi città, le tempistiche di vendita sono di 122 giorni contro 136 giorni registrati un anno fa.

Il trend nelle diverse città

I tempi di vendita nei capoluoghi di provincia hanno una media di 152 giorni contro i 156 di un anno fa ed, infine, i comuni dell’hinterland delle grandi città hanno fatto registrare 158 giorni, 6 in meno rispetto ad un anno fa.

A far calare i tempi di vendita in primis il prezzo dell’immobile in vendita in linea con la disponibilità di spesa dei potenziali acquirenti e, soprattutto nelle metropoli, l’offerta in diminuzione che ha velocizzato le decisioni di acquisto.

Tra le grandi città i tempi di vendita maggiori si registrano a Bari (186 gg) e Genova (144 gg), mentre le metropoli “più veloci” sono Bologna (85 gg) e Milano (87 gg), le due realtà in cui i prezzi sono cresciuti maggiormente in questa prima parte del 2019.

Guardando alle grandi città l’annus horribilis per il mercato immobiliare in cui l’abbondante offerta e le banche più refrattarie ad erogare il credito dilatarono al massimo le tempistiche necessarie per chiudere le trattative immobiliari è stato il 2012, mentre nel 2019 siamo vicini ai livelli del 2009 quando la crisi immobiliare era agli inizi.

Da cosa dipende la permanenza dell’immobile sul mercato?

In ballo ci sono diversi fattori che vanno dall’offerta sul mercato e dalla qualità dell’abitazione. In caso di abbondante offerta o di una domanda non particolarmente vivace, come è successo nel periodo della crisi immobiliare, dice l’ufficio studi, i tempi di vendita sono più lunghi.

Quando il mercato diventa vivace invece, con domanda in aumento ed offerta in diminuzione, i tempi di vendita si accorciano perché chi cerca l’abitazione decide più velocemente, sempre che l’immobile presenti i requisiti ricercati e sia valutato al giusto prezzo.