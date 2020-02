Immobiliare in ripresa nelle grandi città: segno più per compravendite, prezzi e tempi di vendita

Segnali di ripresa nella prima parte del 2019 per il mercato immobiliare italiano sia sul versante delle compravendite, dei prezzi e dei tempi di vendita in diminuzione. Così l’Ufficio studi di Tecnocasa che ha confrontato alcuni indici legati al mondo della casa nelle grandi città.

Nelle grandi città i prezzi son in aumento dello 0,9%. Svetta Milano con un aumento dei valori delle case del 5,7% seguita a ruota da Bologna con +5,6%. Crescono anche Firenze, Napoli e Verona.

Il ribasso più consistente invece si registra a Bari (-2,3%) e Genova (-2,2), mentre l’andamento delle compravendite nei primi sei mesi del 2019 sono cresciute maggiormente proprio a Bologna (+12,3%) e Milano (+8,5%). Sui tempi di vendita la regina è Bologna con tempistiche intorno a 85 giorni, seguita da Milano con 87 giorni.

Quanto alle tipologie immobiliare il trilocale è quella più scambiata in sei grandi città con l’eccezione di Milano e Torino dove prevale il bilocale e Genova e Firenze che registrano maggiori transazioni sul quattro locali. Se, a livello nazionale, la media di chi compra casa si concentra soprattutto nella fascia tra 35 e 44 anni (28,5%) Milano ha la percentuale più elevata nella fascia tra 18 e 34 anni (36,7%) seguita da Verona (30,1%).

Locazioni: canoni in aumento

Passando al mercato delle locazioni, come rende noto sempre l’Ufficio studi di Tecnocasa, questo semestre ha visto anche un incremento dei canoni di locazione in tutte le grandi città e su tutte le tipologie immobiliari.

L’aumento dei canoni di locazione di un bilocale (tipologia più locata nelle grandi città) è stato dell’1,8%. Ancora una volta spiccano Milano (+4,2%) e Bologna (+4,6%) città in cui si segnalano anche i tempi di locazione più brevi rispettivamente con 87 e 85 gg.