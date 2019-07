Immobiliare: i vantaggi di comprare una casa da ristrutturare

Trovare la casa perfetta è un’impresa ardua soprattutto per chi si appresta a comprare per la prima volta l’abitazione principale e ha disposizione un bidget limitato. La soluzione a cui magari si può pensare potrebbe essere di acquistare una casa da ristrutturare.

Un sondaggio di Realtor.com rivela che quasi il 60% degli acquirenti tra 18-34 anni, molti dei quali comprano casa per la prima volta, affermano di essere aperti a considerare l’acquisto di un immobile che necessita di lavori di ristrutturazione.

In genere case esistenti che necessitano di aggiornamenti o riparazioni ma in generale in buone condizioni di solito sono vendute a prezzi più bassi. Ma prima di iniziare la caccia all’affare, è meglio sapere alcune cose visto che spesso i progetti semplici possono diventare complicati una volta iniziata la demolizione, e se i costi sono più alti del previsto, terminare la lista delle cose da fare può richiedere più tempo di quanto si creda.

Avendo bisogno di miglioramenti, le case da ristrutturare hanno in genere un prezzo scontato e inoltre sono acquistabili con prestiti con requisiti meno vincolanti, versando un acconto minimo del 3 per cento ad esempio. Vi sono oggigiorno tanti prestiti di ristrutturazione che permettono di acquistare casa e procedere ai lavori di recupero. Un prestito di ristrutturazione può consentire di affrontare progetti più grandi contemporaneamente, il che potrebbe rendere più ragionevole l’acquisto di una casa che ha bisogno di molto lavoro.

Prima di intraprendere questa esperienza è bene farsi fare un preventivo da un tecnico specializzato per stimare il costo di tutto il lavoro necessario prima di fare un’offerta. La casa che fa al proprio caso dipende dalle proprie capacità, dal programma e dal modo in cui si intende finanziare i miglioramenti. I prestiti per la ristrutturazione spesso richiedono consultazioni, ispezioni e valutazioni supplementari per proteggere l’investimento della banca. Non c’è dubbio che l’acquisto di una casa da ristrutturare richiede più lavoro rispetto a quelle pronte al trasloco ma la ricompensa con ogni probabilità corrisponderà allo sforzo.