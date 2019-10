Immobiliare: con la crisi e prezzi in calo vince il trilocale

Sul mercato immobiliare, la star degli ultimi anni è il trilocale. Lo afferma l’Ufficio studi di Tecnocasa secondo cui negli anni scorsi, con la crisi in atto e i prezzi in ribasso, il trilocale ha visto aumentare le richieste essendo diventato più accessibile per cui a luglio 2019 questa tipologia di immobile è ancora la più richiesta (40%), seguito dal quattro locali che raccoglie il 23,9% delle preferenze e dal bilocale con il 23,4%.

Milano, è l’unica tra le grandi città in cui la tipologia più richiesta è il bilocale e aumenta la concentrazione sui piccoli tagli. La città dove la richiesta di trilocali è più alta è Bologna (50,9%), seguita da Roma (45,9%) e Palermo (44,5%).

Dal lato dell’offerta, il trilocale vince sempre con la percentuale del 31,4%, a seguire il quattro locali con il 25,1%. In diminuzione rispetto a gennaio 2019 la concentrazione di offerta su bilocali e trilocali. In questo caso è Milano con la percentuale di offerta di trilocali più alta (35,5%), seguita da Torino (35,2%), Napoli (34,4%).