Immobili: sempre più italiani comprano casa all’asta. Domanda sale del 29%

Cresce l’interesse degli italiani per il mercato delle aste immobiliari. Lo rende noto l’annuale Osservatorio di Immobiliare.it secondo cui nel corso dell’ultimo anno l’offerta di immobili in asta è aumentata del 20% e, di pari passo, anche la domanda ha subito un’importante variazione positiva, pari al 29%.

Perchè gli italiani comprano casa all’asta

Gli elementi che stanno contribuendo a un crescente interesse degli italiani verso il mercato delle aste immobiliari sono in primis i prezzi scontati del 35% rispetto al libero mercato, poi i tempi dei tribunali più snelli, e infine un’accessibilità agli annunci e alle offerte di gran lunga maggiore che in passato.

Dall’analisi degli annunci di aste immobiliari pubblicati sul portale emerge poi l’identikit dell’immobile tipo che misura 111 metri quadrati e ha un costo medio di 145.000 euro. Acquistare un immobile partecipando all’asta consente di risparmiare, in media, il 35% rispetto al libero mercato ma ci sono città e regioni dove lo sconto è maggiore.

Aste immobiliari: le città e regioni dove si risparmia di più

Così l’Osservatorio di Immobiliare.it precisa che a Napoli e Palermo, lo scarto rispetto ai prezzi degli immobili in vendita sul libero mercato raggiunge rispettivamente il 37% e il 35%.

A Napoli l’immobile tipo in asta misura mediamente 97 metri quadri per un costo medio di 183.000 euro.

A Palermo gli immobili in asta hanno una superficie media maggiore, pari a 106 metri quadri, e si parte da un costo medio di 163.000 euro. Al terzo posto per gli sconti più consistenti della base d’asta rispetto ai prezzi del libero mercato si trovano Bari e Genova, dove lo scarto è pari al 33%.

A livello di regioni l’Abruzzo, la Campania e la Liguria offrono le migliori occasioni di risparmio, con prezzi medi più bassi di circa il 40% rispetto al mercato libero.