Il terremoto Swift travolge anche l’economia italiana, Milano epicentro dell’indotto

Il ciclone Taylor Swift travolge anche l’Italia, confermando la potenza della cosiddetta “Swiftconomics”, ovvero l’influenza economica della pop star americana e la sua capacità di generare attività economiche rilevanti con i suoi tour. I concerti della cantante, infatti, muovono milioni di fan pronti a mettere mano al portafoglio per biglietto, trasporti, alloggio, cibo e merchandising. Il tutto con un effetto al rialzo sulle economie locali, e anche sui prezzi.

Milano, epicentro dell’indotto

Nel nostro Paese, l’epicentro del “terremoto Swift è Milano” dove, il 13 e 14 luglio, si terranno le uniche due date italiane dell’Era Tour. Fan previsti: circa 128mila. Tantissimi in arrivo da tutta Italia, ma anche dall’estero. Secondo uno studio di Confcommercio Milano ognuno di loro – in media – spenderà qualcosa come 1.380 euro, dagli hotel ai ristoranti, ai trasporti. In totale, quindi, un indotto turistico di oltre 176 milioni e mezzo di euro per la città. L’occupazione alberghiera nel week end della Swift è salita al 70%, la richiesta di affitti brevi lievitata dell’11%.

Secondo gli ultimi dati di Airbnb le prenotazioni effettuate nel 2023 e nei primi mesi del 2024 per venire a Milano durante il Tour 2024 sono cresciute di oltre il 250% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Considerando anche i fan provenienti dall’estero, più di 1 prenotazione su 4 a livello globale arriva dagli Stati Uniti, con un aumento di quasi il 600% dei turisti statunitensi a Milano rispetto allo stesso periodo a luglio 2023.

Incrementi significativi nei trasporti

Ma gli effetti sui prezzi del tour della pop star americana sono visibili anche sui trasporti. Secondo i dati Trainline, piattaforma per l’acquisto di treni e pullman, il numero di passeggeri sui treni da Napoli e Roma è quasi raddoppiato, con un aumento rispettivamente del 117% e del 92%, rispetto alla settimana precedente. Notevole anche l’incremento sulla Milano-Firenze, con un +69%. Ma anche i fan d’oltralpe della cantante statunitense prediligono il treno. La tratta Zurigo-Milano ha visto un incremento dei passeggeri del 360% in questo periodo.

Dati record anche per gli aeroporti. Tra Linate e Malpensa – conferma la Sea – da venerdì 12 a lunedì 15 luglio (tra arrivi e partenze) il traffico previsto è in aumento dell’8,7% con oltre 540 mila passeggeri.

Biglietti alle stelle

Infine, la follia dei prezzi dei biglietti per il concerto. Con l’avvicinarsi delle due date, anche i prezzi dei biglietti sono letteralmente schizzati fino a superare i 13mila euro. Lo denuncia arriva dal Codacons, che in un nota spiega:

“mentre sui canali ufficiali le vendite sono già chiuse da tempo avendo i due concerti registrato il sold out, sui siti di secondary ticketing e sulle piattaforme di compravendita tra privati sono comparsi biglietti proposti al pubblico a prezzi esorbitanti – denuncia il Codacons – Ad esempio per la data del 14 luglio un sito vende oggi una coppia di biglietti (non acquistabili separatamente) alla modica cifra di 13.334 euro. Un’altra piattaforma, per il concerto del 13 luglio, arriva a chiedere 4.677 euro a singolo biglietto”.

Ma sono anche privati cittadini a mettere in vendita ticket a tariffe stellari: ad esempio sulla nota piattaforma Ebay si trovano biglietti per le date del 13 o 14 luglio a cifre che raggiungono i 3.000 euro.