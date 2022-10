Il sommario del numero di ottobre 2022 di Wall Street Italia

È online il numero di ottobre di Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e lifestyle (clicca qui per abbonarti)

La cover story

La storia di copertina sul Metaverso è dedicata a Natixis. Secondo gli esperti della società di gestione francese un’interessante opportunità nelle nuove tecnologie è rappresentata dall’investimento in società che producono beni e servizi legati agli stili di vita della Generazione Z, i giovani nati tra il 1996 e il 2010, come quelli digitali e il benessere. Le nuove generazioni sono destinate a trainare i consumi nel futuro.

Il dossier

Nel dossier “Metaverso e stili di vita” abbiamo parlato delle possibili applicazioni di questa tecnologia e anche delle nuove tendenze che si stanno manifestando nel mondo del lavoro, dallo smart working fino alla great resignation, il fenomeno che sta spingendo molti lavoratori a licenziarsi per dare priorità alle proprie esigenze di vita. Ma non solo. In una intervista esclusiva a Paolo Scaroni, ex ad di Eni, abbiamo affrontato il tema del rialzo dei prezzi energetici mentre un articolo di Paolo Legrenzi ha chiarito a quanto ammontano i costi per gli investimenti fai da te, che non sempre danno i risultati sperati.

Sezione Advisory

La sezione Advisory si apre con un’intervista a Tommaso Tassi, il nuovo responsabile per l’Italia della società di gestione americana Columbia Threadneedle. Il manager ci ha raccontato quali sono i piani di sviluppo della società in Italia e quali prodotti finanziari sono più indicati per affrontare i mercati in questa particolare fase storica.

Il vice presidente di Efpa Italia, Nicola Ardente, ci ha poi anticipato alcuni temi del meeting di Firenze che si terrà il 6 e 7 ottobre.

Si terrà invece il 26 e 27 ottobre a Verona l’11° edizione del meeting organizzato da Consultique per i consulenti finanziari fee only, remunerati esclusivamente dai clienti a parcella.

Sezione Private

Con l’intervista a Isabella Fumagalli, responsabile della divisione Private Banking e Wealth management di BNP Paribas, si apre la sezione private banking. La manager ci ha illustrato cosa stanno facendo i banker per sostenere la clientela in questo momento difficile per i mercati.

Con Diego Franzin di Plenisfer abbiamo poi fatto il punto sui mercati alle prese con i rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche centrali.

Sezione Tax & legal

Nella sezione Legal & Tax abbiamo esaminato, con il contributo di noti professionisti del settore, le imposte a cui sono sottoposte le donazioni in Italia. Nozioni utili anche in ottica di passaggio generazionale.

Abbiamo poi affrontato il nuovo criterio del valore pubblico, grandezza che consentirà di monitorare il livello di benessere creato dalle pubbliche amministrazioni per i cittadini.

Sezione Investimenti

Nella sezione investimenti, abbiamo fatto il punto sugli operatori di Wall Street. Nonostante il dilagare della tecnologia nel mondo finanziario il lavoro dei broker e market maker sul Nyse è ancora di fondamentale importanza. Questo è anche uno dei motivi per cui l’indice S&P 500 riesce sempre a mettere a segno delle fasi incredibili di rialzi dopo le fasi orso, andando a toccare e superare nuovi massimi. Un mercato quindi da seguire in una fase contrastata come quella attuale.

In tema di educazione finanziaria, questo mese l’Acepi ha illustrato il funzionamento dei certificati Equity Protection con cedole.

Sezione Impresa

Più servizi e attenzione alle piccole e medie imprese. Sono questi i punti cardine dei nuovi Centri Imprese predisposti sul territorio nazionale dal Banco Bpm. Ne parliamo nel servizio di apertura di sezione. Per quanto tempo e per quale importo può indebitarsi un’azienda? Lo chiarisce il contributo mensile di inFinance.

Le realtà fintech sono sempre più attive nel mondo delle coperture assicurative per le aziende. Per questo motivo le grandi compagnie devono reagire per colmare il divario rispetto agli operatori più aggressivi. Ci racconta come Paolo Gianturco, business operation e fintech leader di Deloitte.

Lifestyle

La cover story della sezione lifestyle è dedicata a Maurizio Galimberti, fotografo che ha ritrattato i grandi personaggi dei nostri giorni, da Johnny Depp a Robert De Niro.

Per chi è appassionato di Suv, può trovare la prova della nuova Mercedes Glc, il Suv di medie dimensioni dal carattere sportivo e deciso.