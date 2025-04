Il sommario del numero di aprile 2025 di Wall Street Italia

È online sull’App in formato digitale e a breve anche nelle edicole italiane il numero di aprile 2025 del magazine Wall Street Italia, il mensile di economia, consulenza finanziaria e investimenti (clicca qui per abbonarti). Di seguito il sommario con i temi salienti del nuovo numero.

Iscriviti alla Newsletter settimanale dedicata ai gestori e ai consulenti finanziari, con aggiornamenti sulle novità del settore. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

COVER STORY

La Cover Story di aprile è dedicata a Pietro Martorella, Co-Head of Core Client Group di AXA IM, che ci racconta le opportunità di investimento nel contesto di un mondo in continua evoluzione, tra tensioni geopolitiche, intelligenza artificiale e nuove sfide economiche.

DOSSIER

Il caso dell’app cinese Deep Seek specializzata nell’intelligenza artificiale e l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca hanno dato un nuovo impulso alle relazioni internazionali riportando in auge una serie di dossier che erano nei cassetti delle cancellerie da diverso tempo. Tutto questo ha riportato la volatilità sui listini internazionali dopo due anni di rialzi consecutivi. Non perdetevi i nostri spunti.

ADVISORY

Gregory Peters, Co-Chief Investment Officer di PGIM Fixed Income, analizza l’attuale momento favorevole per il mercato obbligazionario, in cui i titoli di Stato offrono un equilibrio ideale tra stabilità e rendimento, con un focus sulle obbligazioni sovrane europee e americane e sulla gestione attiva dei portafogli.

PRIVATE BANKING

Stefano Gallizioli, responsabile del coordinamento delle reti consulenziali di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, descrive l’impatto dell’intelligenza artificiale nel private banking, con un focus sul lavoro di squadra, la digitalizzazione dei processi e l’integrazione di giovani talenti nella rete.

TAX&LEGAL

Giuseppe Cais, partner di Diligèa, analizza la proposta di semplificazione della Commissione Europea per la rendicontazione di sostenibilità, che punta a ridurre gli oneri per le aziende europee e a migliorare la loro competitività, con un focus sui cambiamenti normativi e le implicazioni per le imprese.

INSURANCE

Marco Passafiume Alfieri, CEO di CNP Vita Assicura, spiega come l’azienda stia rafforzando la sua posizione nel mercato assicurativo, promuovendo la protezione come elemento centrale della pianificazione finanziaria attraverso prodotti innovativi come “Nova” e iniziative formative come la CNP Academy.

INVESTIMENTI

Gianluca Parenti, responsabile di Websim Investment Solutions di Intermonte, ci racconta come l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la consulenza finanziaria, offrendo soluzioni di investimento innovative come certificati, obbligazioni ed ETF, con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più personalizzato e orientato al cliente.

IMPRESA

Luca Casaura, Chief Marketing Officer di Gruppo Bauli, ci racconta come l’azienda stia affrontando la crescente concorrenza con strategie mirate, come il riposizionamento dei suoi marchi verso il segmento premium e l’espansione internazionale, puntando a rafforzare la sua presenza nel mercato del fuori casa.