Il ritorno dei fondi a gestione attiva

Nel 2018, il settore paneuropeo dei fondi comuni d’investimento ha registrato il primo deflusso annuale in sei anni, con un’emorragia di circa 129,2 miliardi di euro.

In termini di performance, la situazione è stata altrettanto disastrosa e allora la domanda che ci si pone è se il primo trimestre del 2019 è stato un inizio migliore per i fondi attivi. La risposta prova a fornirla Jake Moeller di Lipper UK & Ireland Research presso Lipper di Refinitiv. In base ai dati raccolti da Lipper, i flussi di fondi non hanno invertito la loro tendenza a medio termine, con un deflusso netto stimato di 58,3 miliardi di euro nel primo trimestre. In termini di performance relativa, nel 2018 i veicoli passivi si sono assicurati una vittoria globale sulle loro controparti attive mentre nel primo trimestre del 2019, tuttavia, si è registrato un netto miglioramento della performance relativa dei fondi attivi rispetto ai loro omologhi passivi. I fondi attivi possono rimanere dinamici anche nel 2019 si chiede l’analista.