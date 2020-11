Il private alla sfida del Covid, oltre i falsi miti di mercato, mercoledì alle 15

Mercoledì 4 novembre alle ore 15 sul sito Wall Street Italia andrà in onda la trasmissione “Il private alla sfida del Covid, oltre i falsi miti di mercato” nel corso della quale si parlerà di private banking partendo dagli spunti forniti dal libro di Carlotta Scozzari “False verità”.

In particolare insieme agli ospiti in trasmissione verranno analizzate le difficoltà di mercato e della consulenza/private in questa crisi provocata dall’emergenza sanitaria dettata dal Covid.19 e per effetto delle distorsioni delle banche centrali.

Alla trasmissione condotta da Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, parteciperanno:

– Andrea Ragaini, Vice Direttore Generale di Banca Generali

– Antonio Cavarero, Head of Investments di Generali Investments

– Antonella Massari, Segretario Generale AIPB – Associazione Italiana Private Banking

– Carlotta Scozzari, giornalista e scrittrice