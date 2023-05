Il petrolio ha subito un ulteriore ribasso, cancellando i guadagni precedenti, a seguito di dati deboli sull’occupazione statunitense, sull’inflazione cinese e sulle scorte. I future sul petrolio statunitense hanno registrato un calo del 1,2% a $ 71,06 al barile, mentre il contratto Brent è sceso del 0,94% a $ 75,14 al barile. Entrambi i benchmark sono scesi di oltre il 12% nell’ultimo mese, poiché l’aumento dei tassi di interesse globali ha continuato a suscitare timori di recessione, probabilmente pesando sulla domanda di petrolio.

I dati preoccupano ancora

Le preoccupazioni riguardanti la crescita rallentata sono state rafforzate oggi dopo che i dati hanno mostrato che il numero di americani che presentano nuove richieste di sussidi di disoccupazione è aumentato di 22.000 a 264.000 nella settimana terminata il 6 maggio, il dato più alto dall’ottobre 2021.

Inoltre, i prezzi al produttore negli Stati Uniti sono aumentati leggermente ad aprile, salendo dello 0,2% nel mese, mentre su base annua, il PPI è aumentato del 2,3%, il più basso aumento anno su anno dall’inizio del 2021.

I benchmark del petrolio avevano registrato un aumento mercoledì dopo che l’Energy Information Administration ha segnalato una forte diminuzione delle scorte di benzina negli Stati Uniti, suggerendo che la domanda di carburante stava aumentando in vista della stagione estiva.

Tuttavia, le scorte di greggio statunitensi sono aumentate di quasi 3 milioni di barili la scorsa settimana, contrariamente alle previsioni per una riduzione, e rispetto alla diminuzione di 1,3 milioni di barili della settimana precedente.

Il dato sulle importazioni cinesi in forte contrazione ad aprile, mentre le esportazioni sono cresciute ad un ritmo più lento del previsto, fa pensare a una ripresa economica più lenta del previsto da parte del più grande importatore di petrolio al mondo.

L’Opec alze le previsioni sulla domanda di petrolio

Tuttavia, la buona notizia è che l‘Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (Opec) ha incrementato la sua previsione di crescita sulla domanda di petrolio cinese nel 2023 in seguito al rilassamento delle restrizioni per il Covid-19 del paese, nel suo ultimo rapporto mensile. Il cartello ha aumentato la sua previsione di domanda mondiale di petrolio per il 2023 di 2,33 milioni di barili al giorno, un aumento relativamente modesto del 2,3%.

“È stata fatta una piccola revisione al rialzo a causa delle prestazioni migliori del previsto dell’economia cinese, mentre si prevede che altre regioni subiranno lievi cali a causa delle sfide economiche che probabilmente peseranno sulla domanda di petrolio”, ha affermato l’Opec. Il gruppo ha aggiunto:

“Inoltre, potrebbero sorgere ulteriori sfide legate al debito, le incertezze geopolitiche persistono e l’inflazione continua. Inoltre, la questione del tetto al debito degli Stati Uniti non è ancora stata risolta, una questione che potrebbe avere conseguenze economiche”.

In ogni caso, l’andamento dei prezzi del petrolio dipenderà da una serie di fattori, tra cui l’andamento dell’economia globale, le politiche dei principali produttori di petrolio e la domanda dei paesi importatori. In particolare, la situazione economica cinese sarà cruciale per il mercato del greggio, dato che la Cina è il maggior importatore mondiale di petrolio.

Secondo alcuni analisti, la recente debolezza dei prezzi del petrolio potrebbe essere temporanea e dovuta principalmente a fattori congiunturali come la debolezza dei dati economici statunitensi e cinesi, nonché i timori per una recessione globale. Tuttavia, altri sostengono che l’attuale calo dei prezzi del petrolio potrebbe essere indicativo di una tendenza più ampia, legata alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.