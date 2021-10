Il nuovo ruolo del CFO, partecipa al webinar di BGP

Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una forte accelerazione dei processi aziendali, con un grande impatto sui processi gestionali. Questo richiede figure professionali pronte e preparate a guidare questa trasformazione.

In questo contesto il Chief Financial Officer (CFO) si configura come una figura strategica e decisionale, in continua evoluzione, che si fa portavoce della trasformazione in azienda e della sua innovazione digitale e finanziaria.

Per capire come i CFO sono pronti a raccogliere la sfida del nuovo ruolo che sono chiamati ad interpretare e quali strumenti hanno a disposizione per poterlo fare, partecipa al webinar dal titolo” Unlocking the Intelligent Enterprise: il nuovo ruolo del CFO”, organizzato dalla società di consulenza manageriale BGP.

L’evento si terrà il 12 ottobre alle ore 11.00.

Registrati al seguente link per partecipare a questo momento di discussione e scoprire le innovazioni che portano avanti i CFO di oggi.

Al webinar partecipano: Massimo De Padova, Chief Operating Officer Partner, BGP, Edo Rinaudo, CFO, SNAI Group, Cosma Deservi, CFO Italy, SAP e Massimo De Padova, Chief Operating Officer Partner, BGP.

Modera Fabrizio Guidoni, vice direttore Wall Street Italia