Il miglior investimento dalla vita secondo 4 milionari self-made

Dal Bitcoin alle obbligazioni, sono numerose le opzioni di investimento sul mercato, che c’è solo l’imbarazzo della scelta. CNBC ha chiesto a quattro milionari self made, quali sono stati i migliori investimenti che abbiano mai fatto:

1. Lavorare per aziende che danno stock-option

“Lavora per le aziende che ripagano i dipendenti con una quota in azioni, come è successo a me con 2Market e successivamente in AOL”.

-Kara Goldin, fondatrice e CEO di Hint Inc

2. Ho investito nella mia compagnia.

“Il mio miglior investimento è stato il milione di dollari che ho preso in prestito da mio padre per metterlo in Jimmy Choo. È l’unico investimento che sia mai entrato in azienda e si è trasformato in $ 850 milioni. Ho restituito il prestito nel 2004”.

-Tamara Mellon, co-fondatrice e chief creative officer di Tamara Mellon; co-fondatore di Jimmy Choo

3. Ho rivalutato una proprietà commerciale.

“Nel 2011, ho acquistato un palazzo di 125 unità immobiliari che era stato pignorato due volte nei precedenti 10 anni per $ 1,9 milioni o $ 15,500 per unità. Dopo lavori di ristrutturazione, la proprietà vale $ 11 milioni o $ 88.000 per unità”

–Robert Martinez, fondatore e CEO di Rockstar Capital, società di investimento immobiliare

4. Investire nella bolle

“I miei migliori investimenti sono sempre stati nelle bolle. Nel 1992, ho investito circa in Microsoft a $ 2,39 per azione. Ho tenuto i titoli in portafoglio fino al 1999, pochi mesi prima dello scoppio della bolla, quando ho rivenduto i titoli a $ 34. A quel punto ero già in un’altra bolla, quello del mercato immobiliare della California. La prossima bolla? Intelligenza artificiale. ”

–James Daily, socio fondatore di Daily Law Group