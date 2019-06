Il grafico che può aiutare a diventare milionario

Diventare milionario grazie ad un grafico. Ad elaborarlo il blogger finanziario Lyn Alden che ha creato un grafico molto semplice che mostra quanto è necessario investire ogni mese, a seconda di un dato tasso di rendimento, per diventare milionario dopo 25 anni.

Guardando ai dati inseriti nel grafico, come si può notare se all’inizio non si dispone di molto denaro, e si dispone solo di 750 dollari al mese da investire, si dovrà puntare su un tasso di rendimento insolitamente alto del 14%.

Se al contrario si dispone di un po’ di denaro, circa 3.000 dollari al mese, in tal caso occorre un tasso di rendimento annuale del 4%.

“La ricchezza significa cose diverse per persone diverse, e per molte persone può sembrare sconcertante o fuori portata. Ma si può usare questo grafico come tabella di riferimento per tracciare quale sia il proprio obiettivo di ricchezza e come arrivarci”.