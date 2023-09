L’economia italiana cresce meno del previsto. E così il governo è costretto a tagliare le stime sul Pil della Nadef (Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza), attesa domani in Consiglio dei ministri.

Il nodo Superbonus

Il Superbonus intanto continua a pesare sui conti dello Stato Italiano. Da marzo ad agosto 2023 i crediti legati alle ristrutturazioni agevolate sono saliti da 110 a 146 miliardi, secondo le informazioni fornite dal direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, alla presidente del Consiglio. Di questi, solo 23 miliardi sono stati già erogati. I restanti 123 miliardi, scontabili in 4 anni, sono in gran parte senza un compratore.

Fortunatamente per l’Italia, ieri Eurostat ha fatto sapere che i crediti fiscali relativi al Superbonus di quest’anno saranno classificati “come pagabili nel 2023”. Ciò significa che i bonus attivati nel 2023 avranno un impatto sul deficit di quest’anno. Tuttavia, l’economia italiana è andata peggio del previsto. E questo avrà un impatto sulle previsioni della Nadef.

Le previsioni della Nadef

La Nota di aggiornamento al Def (Nadef) viene presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del Def, alla luce della maggiore disponibilità di dati e informazioni sull’andamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica. Il documento, inoltre, contiene l’aggiornamento degli obiettivi programmatici, che tiene conto anche delle eventuali osservazioni formulate delle istituzioni europee competenti nelle materia relative al coordinamento delle finanze pubbliche degli Stati membri. E’ la base per elaborare la manovra economica, ossia il Def. Concretamente, il Governo prevede nella Nadef:

Una crescita del Pil dello 0,8% nel 2023 (contro l’1% del Def di aprile) e dell’1% nel 2024 (1,4% stimato nel Def di aprile);

Un indebitamento per il 2023 del 5-6% (4,5% la stima precedente);

Un rapporto debito Pil in calo dal 142,1% del 2023 al 140,9% del 2025;

Un deficit in salita dal 3,7-3,8% al 4,2-4,3%.

Un deficit superiore lascerebbe spazio in deficit dello 0,4-0,5%, ovvero risorse per circa 8-10 miliardi da destinare in primis al taglio del cuneo fiscale.

Il pericolo di stagnazione

La presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, ha chiosato: