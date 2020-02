Il consulente finanziario oggi e le sfide a cui è chiamato

Essere consapevoli dei rischi, dei bisogni personali e familiari e definire i propri progetti di vita: tutto questo è la pianificazione finanziaria, un processo che significa analisi del budget, pensione, risparmi, investimenti, passaggio generazionale e molto altro.

Le sfide del consulente finanziario

La figura fondamentale che aiuta i cittadini a navigare in questo mare di nozioni e informazioni è il consulente finanziario, il professionista che individua i nostri obiettivi e gradualmente permette di raggiungerli con soddisfazione e successo.

Era il 1969 quando è nata la consulenza per aiutare le persone a imparare come spendere, risparmiare, investire, assicurarsi e pianificare il proprio futuro per diventare indipendenti finanziariamente parlando.

Un professionista sì che abbia anche un tocco umano visto che deve instaurare con il cliente un rapporto di fiducia inossidabile.

Per questo la prima sfida che si trova dinanzi il consulente è costruire quel rapporto di fiducia, immedesimandosi nel suo cliente. Che sia una coppia di neosposi, una famiglia navigata con il figlio prossimo ad iscriversi all’università o più in là con l’età e vicini alla fatidica pensione, il consulente finanziario deve essere utile al suo cliente conoscendo tutte le difficoltà e i problemi che possono nascere in qualsiasi fase della vita di una persona. E risolverli ovviamente.

Ma oltre alla fiducia son tante alte le sfide che oggi hanno dinanzi a sé i consulenti finanziari: dalla consapevolezza degli utenti alla collaborazione fino all’ampliamento della base clienti e da ultimo l’innovazione.

Consulente – navigatore

In sostanza il consulente finanziario aiuta a definire gli obiettivi, identificare le strategie più opportune da adottare, tradurle in attività e poi monitorarle costantemente. Un’attività paragonabile ad una navigazione veicolare in cui in primis va definito il punto di arrivo e di partenza, poi va scelto il percorso e controllare la rotta.



Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Dossier “Le nuove sfide della consulenza” pubblicato sul magazine Wall Street Italia di febbraio 2020.