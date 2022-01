Idrogeno, perchè è la fonte di energia pulita del futuro

COME FONTE DI ENERGIA PULITA non potrebbe essere più ideale. Non solo è una materia prima onnipresente, che comprende circa il 90% dell’universo, ma l’idrogeno gassoso può anche essere usato come combustibile — per alimentare automobili, riscaldare case e favorire l’industria pesante — che lascia solo acqua e calore come sottoprodotti.

In questo momento, la produzione di questo gas è realizzata con combustibili fossili, utilizzando energia sostenibile, come solare ed eolica, il gas idrogeno ha il potenziale per essere uno dei combustibili verdi più ecologici.

Secondo The Special 1 — Hydrogen Primer, un rapporto di BofA Global Research, il costo in rapida diminuzione dell’energia eolica e solare, i miglioramenti nel processo di produzione dell’idrogeno e l’urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico potrebbero rendere l’idrogeno un fattore importante in gran parte dell’ economia globale.