I tre conti correnti online più apprezzati dagli italiani

I conti correnti online sono sempre apprezzati dagli italiani e tre in particolare risultano i migliori. Così emerge dall’ultima indagine realizzata da Wall Street Italia in collaborazione con T-Voice, società che si occupa di opinion mining, sentiment analysis e topic discovery e sfrutta algoritmi di artificial intelligence supervisionati con l’obiettivo di offrire una panoramica precisa di opinioni e sentimenti condivisi tramite web e social network.

Le analisi sono state condotte su più di 24.000 testi in lingua italiana riguardanti il tema “conti correnti online” presenti nel web e sui principali social network per il periodo che va dal 19 Aprile al 17 Maggio 2021.

Tutti i risultati sono presentati al netto degli “off-topic”, ovvero senza considerare quei testi che non contengono il tema di interesse.

Conti correnti online, apprezzati dagli italiani

Dall’analisi di T-Voice emerge che sui conti correnti online, il 35% degli intervistati esprime pareri positivi, in calo rispetto al 43% della precedente rilevazione. Il 33% esprime pareri negativi mentre il 32% è neutrale.

I preferiti dagli italiani

Inoltre l’indagine rivela quali sono i tre conti online preferiti dagli italiani. In testa c’è Hype controllato da illimity e Fabrick (Gruppo Sella) con un punteggio di 67,6 su 100, seguito da Selfy di Banca Mediolanum con 65,8 e infine Widiba con 65,5 su 100.

Il conto Selfy (Banca Mediolanum) è tra i più commentati dagli utenti (9,95), ma in testa all’Opinion analysis – che misura il livello di discussione rispetto al tema in analisi – troviamo Webank con 10,24%, seguito da Fineco con il 10%. Buona posizione tra i conti più discussi registra la soluzione digitale Hype (9,45%). In fondo alla classifica troviamo Tinaba (Banca Profilo) (2,74%) che nella precedente rilevazione risultava sul podio dei conti online più apprezzati.