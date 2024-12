I quattro libri (più uno) consigliati da Bill Gates per le feste di Natale

Puntuali a fine anno arrivano i consigli di lettura di Bill Gates. Il fondatore di Microsoft, oggi filantropo e tra gli uomini più ricchi del mondo, stila una lista di libri da leggere o da regalare per le festività natalizie. E ogni libro della sua lista, dice lo stesso Gates, riguarda il dare un senso al mondo che ti circonda.

Buone Feste! Spero che tu e i tuoi cari stiate godendo del periodo più accogliente dell’anno e che siate in grado di trovare il tempo per godervi dei buoni libri tra un soggiorno e l’altro con la famiglia. Se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo da leggere, ho messo insieme una lista di quattro libri che mi sono piaciuti quest’anno. Tutti e quattro, in un modo o nell’altro, riguardano il dare un senso al mondo che ti circonda. Non si trattava di un tema intenzionale, ma non sono rimasto sorpreso di vederlo emergere: è naturale cercare di capire le cose in tempi di rapidi cambiamenti, come quelli che stiamo vivendo ora. Due dei libri della mia lista si concentrano sul futuro e su come l’ascesa dell’intelligenza artificiale e gli enormi progressi tecnologici stiano cambiando il modo in cui viviamo, impariamo e amiamo. Si guarda al passato in cerca di risposte: le lezioni che offre su come i leader hanno affrontato i momenti difficili in passato sono confortanti e affascinanti. E il quarto libro della mia lista riguarda il presente. Ti aiuterà ad apprezzare l’incredibile e invisibile spina dorsale della società che ci circonda ogni giorno. Ho anche aggiunto una scelta bonus, nel caso in cui tu stia cercando un regalo per un amante del tennis nella tua vita. I libri non sono mai abbastanza, soprattutto in questo periodo dell’anno!

I quattro libri consigliati da Bill Gates

Una storia d’amore incompiuta, di Doris Kearns Goodwin. “Sono una grande fan dei libri di Doris, ma non sapevo molto della sua vita personale fino a quando non ho letto la sua nuova autobiografia” scrive Gates che ricorda come il libro si concentra sulla sua vita con il suo defunto marito, sulla sua attività lavorativa come esperta di politica e scrittrice di discorsi per i presidenti Kennedy e Johnson durante uno dei periodi più turbolenti della recente storia degli Stati Uniti.

La generazione ansiosa, di Jonathan Haidt. “Questo libro è una lettura obbligata per chiunque cresca, lavori o insegni ai giovani di oggi. Mi ha fatto riflettere su quanto della mia giovinezza, che spesso trascorrevo a correre all’aperto senza la supervisione dei genitori, a volte mettendomi nei guai, abbia contribuito a plasmare chi sono oggi. Haidt spiega come il passaggio da un’infanzia basata sul gioco a un’infanzia basata sul telefono stia trasformando il modo in cui i bambini sviluppano ed elaborano le emozioni. Apprezzo il fatto che non si limiti a esporre il problema, ma offra soluzioni reali che vale la pena considerare” continua Gates.

Ingegneria in bella vista, di Grady Hillhouse. “Vi è mai capitato di guardare un tubo insolito che spunta dal terreno e di pensare: “Che diavolo è quello?” Se è così, questo è il libro perfetto per te”, continua Gates sostenendo che “è il tipo di lettura che premierà la tua curiosità e risponderà a domande che non sapevi nemmeno di avere”.

L’onda in arrivo, di Mustafa Suleyman. “Mustafa ha una profonda conoscenza della storia scientifica e offre la migliore spiegazione che abbia mai visto di come l’intelligenza artificiale, insieme ad altri progressi scientifici, come l’editing genetico, sia pronta a rimodellare ogni aspetto della società”. Espone i rischi a cui dobbiamo prepararci e le sfide che dobbiamo superare in modo da poter raccogliere i benefici di queste tecnologie senza pericoli. Se vuoi capire l’ascesa dell’intelligenza artificiale, questo è il miglior libro da leggere” scrive Gates.

Infine il miliardario investitore consiglia una lettura bonus, Federer, di Doris Henkel.